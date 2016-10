Weinerlebniswanderung lockt 1300 Gäste nach Züsch

Die Kennzeichen der entlang der Ortsstraßen parkenden Autos lassen staunen. Gäste aus Piesau, der 430 Kilometer entfernten thüringischen Partnergemeinde von Damflos, verpassten die vierte Weinerlebniswanderung ebenso wenig wie Menschen aus der Großregion. Als Erste seien Wanderer aus Köln zur Elf-Kilometer-Tour aufgebrochen, berichtet Jörg Weber vom veranstaltenden Förderverein für Kultur- und Dorfentwicklung Züsch.

Dem Regen voraus

Extra

Der Erste Ortsbeigeordnete schätzt, dass sich über den Tag 1250 bis 1300 Teilnehmer anschlossen. Glücklich wäre er - wegen der Wetterprognosen - schon mit 1000 gewesen. Doch die Wanderer ließen sich nicht ausbremsen vom angekündigten Regen: sie brachen einfach früher auf zu der Tour durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald und über die Dollbergschleife, eine Saar-Hunsrück-Steig-Traumschleife.Als es am Nachmittag tatsächlich schüttete, ließen es sich die meisten bereits im Bürgerhaus schmecken. Neben Züscher Forellen und Ziegenkäse gab es Spießbraten, Schaschlik, Winzersteaks, Flammkuchen, Kuchen - und mehr als 40 verschiedene Weine aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen und Pfalz. Denn das ist der Clou der Weinerlebniswanderung, mit der Züsch seine Kreativ- und Genusstage (siehe Extra) eröffnet.Mehr als 100 Ehrenamtliche aus Züsch und Neuhütten sorgten laut Weber für den reibungslosen Ablauf. Darunter auch Bürgermeister Michael Hülpes, der als Freiwilliger Wein ausschenkte. Der Erlös geht an die Vereine beider Gemeinden, deren Gäste kulinarisch, landschaftlich und kulturell auf ihre Kosten kamen. So erwarten sie an der Weinstation Züscher Hammer, einem Eisenhüttenwerk aus dem 17. Jahrhundert, Vorführungen und eine Geräte-Ausstellung.Sie seien schon zum zweiten Mal dabei, schwärmten Wanderer aus dem Raum Birkenfeld und von der Mosel von der schönen Tour. Die Wanderung sei hervorragend organisiert und der Wein schmecke sehr gut, lobten junge Leute aus dem Saarland und aus Hermeskeil."Das Event ist cool aufgezogen", sagte Yvonne Michels aus Hermeskeil, und sie müssten mal nicht weit fahren. "Die sollen so weiter machen", spornte auch Waltraud Rüdenauer aus Züsch die Veranstalter an, darunter viele junge Leute.In den ersten beiden Oktoberwochen warten in Züsch fast täglich kreative Angebote. Die Palette reicht von Malkursen - für Kinder wie für Erwachsene - bis zu Käseproben und vom Pilates-Schnupperkurs bis zu "Zumba for Kids". Außerdem im Angebot: eine "Kriminelle Lesewanderung", Geocaching - eine digitale Schnitzeljagd-Schatzsuche, eine Grillakademie, ein Handwerkermarkt für (Craft-)Biergenießer und die Feier "10 Jahre Heimathütte am Gericht". urs