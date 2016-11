Zu viele Legionellen im Wasser: Wasserleitungen in kreiseigener Jugendbildungswerkstatt müssen ausgetauscht werden

Meinung

Tausende Zahlen umfasst so ein Kreishaushalt, Millionen Euro werden da bewegt. Es ist jedoch eine Zahl, an der sich Bernd Henter (CDU) gestört hat. Ein Zuschussbedarf von rund 282.000 Euro steht da beim Kreisjugendhaus Kell, dass offiziell seit 2014 den Namen Jugendbildungswerkstatt trägt. "Wie kann das sein?", fragt Henter bei der Beratung des Kreishaushalts 2017 in die Runde. Schließlich hat der Landkreis in den Jahren 2012 bis 2014 erst rund 470.000 Euro in die Einrichtung investiert, damit das Haus eben nicht jährlich mit hohen Zuschüssen subventioniert werden muss. Was Henter und viele andere Mitglieder des Ausschusses anschließend offensichtlich zum ersten Mal hören, verschlägt dem ein oder anderen Zuhörer die Sprache.Nach Auskunft der Kreisverwaltung steht die Sanierung der Wasserleitungen in dem Gebäude an, das 1989 eingeweiht worden war und in dem im Jahr 2015 rund 4000 Übernachtungen gezählt worden sind. Hinzu kommen rund 800 Tagesgäste. 174.000 Euro sollen die Arbeiten laut Haushaltsplanentwurf kosten. Ein Wert, den Wolfgang Schäfer, sozialdemokratisches Ausschussmitglied und im Hauptberuf Immobilienentwickler, für zu niedrig hält.Und weshalb müssen Leitungen ausgetauscht werden? Weil bei Untersuchungen immer wieder zu hohe Belastungen mit Legionellen gemessen worden sind. Diese Bakterien gelten als Verursacher der sogenannten Legionärskrankheit, die im Extremfall tödlich verlaufen kann (siehe Hintergrund).Wo die Quelle für diese Verunreinigung ist, kann derzeit noch niemand sagen. Stillgelegte Leitungen oder wenig genutzte Entnahmestellen stellen sich oft als Ursprung einer Verunreinigung heraus.Wie lange es schon erhöhte Legionellenwerte gibt, kann ebenfalls niemand sagen. Denn erst seit der Neufassung der Trinkwasserverordnung müssen Leitungsnetze wie die der Jugendbildungswerkstatt kontrolliert werden. Die erste Proben hätten zum 1. Januar 2014 gezogen werden müssen.Noch in der Sitzung des Kreisausschusses gibt Dr. Bernd Michels, Chef des Gesundheitsamts, Entwarnung. Es seien Sterilfilter-Duschköpfe eingebaut worden. Keine Antwort gibt es zu diesem Zeitpunkt auf die Frage, warum weder die Nutzer noch die Öffentlichkeit zuvor etwas über das Legionellen-Problem erfahren haben. Dazu gibt es weder eine Aussage von Landrat Günther Schartz noch vom zuständigen Geschäftsbereichsleiter Joachim Christmann noch von Michels.Auf TV-Anfrage erklärt die Kreisverwaltung, warum weder die Öffentlichkeit sowie die Gruppen und Teilnehmer von Veranstaltungen über die Legionellenbelastung informiert worden sind. Es habe "zu keiner Zeit eine Gefahr für ihre Gesundheit bestanden". Mit Bekanntwerden des Legionellen-Befalls seien umgehend Maßnahmen eingeleitet worden, um mögliche Gesundheitsrisiken abzuwenden.Die Behörde listet auf, was da alles gemacht worden ist: Das Gesundheitsamt habe erstmals am 15. April 2015 eine Belastung mit Legionellen entdeckt. Die Belastung habe zwischen 21 und 1200 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter Wasser gelegen. Sofort sei das Wasser auf mehr als 80 Grad Celsius erhitzt und das Leitungsnetz gespült worden. Zusätzlich wurde die dauerhafte Chlorung bis zur endgültigen Sanierung angeordnet. Bei einer Nachkontrolle im November 2015 lagen die Werte zwischen 0 und 3600 KBE/100 ml.Thomas Müller, Sprecher der Kreisverwaltung, sagt, dass es rund um den Jahreswechsel "eine umfassende chemische Desinfektion mit einer Chlordioxidanlage" gegeben habe. Eine Nachbeprobung im Januar 2016 sei unauffällig gewesen. Proben von Ende Februar zeigten "erneut ein flächendeckender Befall". Die Kreisverwaltung hat angesichts dieser Entwicklung eine Gefährdungsanalyse durch eine Fachfirma beauftragt. Ergebnis: Das Trinkwassernetz muss erneuert werden.Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Trier (Stadt und Landkreis Trier-Saarburg) seit 2003 jährlich ein bis vier Krankheitsfälle durch Legionellen gemeldet. Die Patienten hätten sich jedoch alle im Auslandsurlaub infiziert.Von Harald JansenAkute Gesundheitsgefahr hin oder her. Das ist schon ein starkes Stück. Da werden mehrfach in Wasserproben in einem kreiseigenen Übernachtungsbetrieb zu viele gesundheitsgefährdende Bakterien festgestellt, und jenseits der Fachabteilungen erfährt niemand etwas davon. Es hat den Anschein, als ob da etwas unter der Decke bleiben sollte, weil das eine eher unangenehme Sache ist. Über die Gründe für die Heimlichtuerei kann man spekulieren. Ging es am Ende darum, den Sachverhalt zu vertuschen, weil ein Bekanntwerden des Problems schlecht für das Übernachtungsgeschäft wäre? Will man die Sache bagatellisieren, weil ja nie etwas passiert ist? Oder gibt es eine andere stichhaltige Erklärung dafür, dass die Sanierung des Leitungsnetzes im Meer der Haushaltszahlen untergegangen wäre - wenn Bernd Henter nicht aufgepasst hätte. Wobei Henter als Fraktionschef so wie andere Mitglieder des Kreistags auch ein Recht auf zeitnahe und umfassende Information gehabt hätten. Oder? Immerhin waren die Belastungen mit den Bakterien offensichtlich über Monate hinweg nicht in den Griff zu bekommen.Legionellen: Legionellen sind bewegliche Stäbchenbakterien. Besonders gut vermehren sie sich in 30 bis 45 Grad Celsius warmen Wasser. Die Bakterien (Foto: dpa) gelangen vor allem durch das Einatmen von Wasser-Luft-Gemisch in den Körper. Somit sind Duschen aber auch Aerosole am Wasserhahn besondere Gefahrenquellen. Erkrankungen mit Legionellen treten in zwei Verlaufsformen auf, wobei jeweils Unwohlsein, Fieber, Kopf-, Glieder-, Brustschmerzen, Husten, Durchfälle und Verwirrtheit vorkommen können. Die so genannte Legionärskrankheit endet unbehandelt in 15 bis 20 Prozent der Fälle tödlich. Bei Legionellenkonzentrationen von mehr als 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter Wasser muss der Anlagenbetreiber aktiv werden. Ab mehr als 1000 KBE/100 Milliliter sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ab mehr als 10.000 KBE/100 ml sind Sofortmaßnahmen wie ein Duschverbot oder Einsatz von Filtern notwendig. Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und LebensmittelsicherheitRealschule plus Kell: Auch in der Turnhalle der Realschule plus Kell sind seit Juli 2015 Probleme mit Legionellen bekannt. Nach Auskunft der Kreisverwaltung ist dort im Juli mit Umbauten sowie einer thermischen und chemischen Desinfektion reagiert worden. Einzelne Räume (Duschen und WC) sind seither gesperrt. Eine Gesundheitsgefährdung für Schüler oder andere Nutzer hat laut Kreisverwaltung zu keiner Zeit bestanden. har