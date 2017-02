Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 29-jähriger Autofahrer, der die K 69 in Richtung Weiskirchen befuhr, auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Auto einer 28-jährigen Fahrerin, die in die Gegenrichtung fuhr.



Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den zwei Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachsachden. Beide musten abgeschleppt werden.



Die K 69 wurde für zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Waldweiler und Schillingen sowie das DRK mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen.