Betrunkener Mann uriniert an Thalfanger Tankstelle

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/Archiv Foto: dpa

(Thalfang) Ein Zeuge hat in der Nacht zum Dienstag bei der Polizei in Morbach gemeldet, weil er einen offenbar stark betrunkenen Mann, der auf einem Tankstellengelände n Thalfang urinierte, gesehen hatte. Der Mann soll nach Angaben des Zeugen mit heruntergelassener Hose, in stark schwankender Weise, die vorbeifahrenden Autofahrer gegrüßt und hierbei wild gestikuliert haben.