Auto überschlägt sich auf L 150 bei Büdlich - Zwei Verletzte

Wie die Polizei Morbach berichtete, war ein 19-jähriger Autofahrer gegen 8.25 Uhr auf der L 150 mit seinem Audi von Büdlicherbrück kommend in Fahrtrichtung Thalfang unterwegs. Auf einer langen Geraden habe er nach eigenen Angaben einem kreuzenden Rehwild ausweichen wollen und sei dabei auf regennasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Wagen überschlug sich anschließend in der angrenzenden Böschung und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine 16-jährige Beifahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die L150 musste während der Unfallaufnahme/bzw. den Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. An dem hochwertigen Audi entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Thalfang, Büdlich und Heidenburg, das Deutsche Rote Kreuz, eine Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 10, die Straßenmeisterei Thalfang sowie die Polizei Morbach mit Unterstützung der Polizei Hermeskeil. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Morbach, 06533/93740.