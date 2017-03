Anhänger löst sich von Auto und kollidiert mit Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte

(Büdlicherbrück) In Büdlicherbrück hat sich am Samstag ein Anhänger von einem Auto gelöst. Er rollte in ein entgegenkommendes Auto. Dessen Insassen wurden leicht verletzt.