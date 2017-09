Auto stößt mit LKW bei Longkamp zusammen: Kinder und Frau gestorben

Die nach Angaben der Polizei 23-jährige Autofahrerin war am Freitagabend gegen 20.05 Uhr auf der B 50 vom Kreisverkehr Hinzerath kommend in Fahrtrichtung Longkamp unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve passiert das Unglück: Das Fahrzeug, in dem auch zwei kleine Kinder sitzen, gerät auf die Gegenfahrbahn. Die Gründe hierfür sind noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Hier kollidiert das Auto mit dem entgegenkommenden LKW, Fahrerin und die beiden Kinder erleiden tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer bleibt unverletzt.Wegen der Bergungsarbeiten muss die Bundesstraße, die den Bereich Morbach/Flughafen Hahn mit der Mosel verbindet, in diesem Bereich zeitweilig voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die B 269 über Gonzerath umgeleitet, Auto und LKW werden abgeschleppt. Erst nach mehreren Stunden kann die Unfallstelle freigegeben werden. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 30.000 Euro.Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz mit Notarzt, die Polizeiinspektion Morbach mit Unterstützung der Polizeien aus Bernkastel, Hahn und Simmern sowie die Straßenmeisterei Bernkastel.