Bürgerentscheide in Thalfang: Selbstständigkeit oder Anschluss an Morbach?

Extra: DER WORTLAUT DER BÜRGERENTSCHEIDE

Für gleich zwei Bürgerentscheide zum Thema Kommunalreform sollen die Einwohner der Ortsgemeinde Thalfang am 24. September ihre Stimme abgeben. Die Initiative "Thalfang bleibt selbstständig" verfolgt das Ziel, dass die Ortsgemeinde unter Beibehaltung der Selbstständigkeit in eine andere Verbandsgemeinde (VG)wechseln soll. Im Gegensatz dazu fragt der Gemeinderat Thalfang die Bürger, ob sie dafür sind, dass die Kommune eine "neue zukunftsweisende verbandsfreie Hunsrückgemeinde" gemeinsam mit der Gemeinde Morbach bildet.Der Ortsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung eine Stellungnahme beschlossen, die die Fraktionen gemeinsam ausgearbeitet haben und der sich Ortsbürgermeister Burkhard Graul angeschlossen hat.Der Rat habe bereits am 25. Oktober des Vorjahres beschlossen, die Bildung einer großen Gemeinde mit Morbach anzustreben und sei überzeugt, dass die anstehenden großen Herausforderungen einer zukunftsfähigen weiteren Entwicklung Thalfangs am besten mit der Gemeinde Morbach bewältigt werden können. Mit einem Zusammenschluss mit Morbach sehen sie daher die größten Chancen für eine positive Entwicklung. Der Erhalt der Kitas, Grundschulen und der Realschule plus werde gesichert, zwischen den Bädern in Morbach und Thalfang könnten Kooperationen geschaffen werden. Bei den Kirchen beständen Gemeinsamkeiten, die Infrastruktur aus dem Zweckverband der zwölf Gemeinden könnte komplett in die neue Struktur überführt werden.Zudem gebe es bereits gute Kooperationen zwischen Thalfang und Morbach im Zweckverband Erbeskopf auf touristischer und im Zweckverband Humos auf wirtschaftlicher Ebene. Verwaltungsstrukturen wären bei einer Einheitsgemeinde schlanker, beispielsweise müssten statt 30 Etats für Gemeinden und Zweckverbände nur noch einer erarbeitet werden. Eine Änderung der Verwaltungsstruktur habe keinen Einfluss auf die Identität der Dörfer. "Ein Zusammenschluss mit Morbach gemeinsam mit den umliegenden Dörfern bietet uns erfolgversprechende Zukunftsperspektiven im Landkreis Bernkastel-Wittlich", heißt es abschließend in der Stellungnahme.Silvia und Udo Pfeiffer von der Initiative "Thalfang bleibt selbstständig" votieren hingegen dafür, in eine andere VG zu wechseln, um die Eigenständigkeit zu erhalten. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass es in Thalfang weiter einen Verwaltungsstandort geben werde, der Zweckverband der zwölf Gemeinden erhalten bleibe und damit die Verfügungsgewalt über Haardtwald, Kitas und Friedhofsgestaltung. Zudem können die Bürger weiter über Einwohnerfragestunden und per Bürgerbegehren direkten Einfluss ausüben. Die BI fürchtet, dass bei einer Fusion das Grundzentrum Thalfang geschwächt werden könne. Nur bei einer Fusion mit einer anderen VG könnten die rechtlichen Möglichkeiten erhalten bleiben, wie Schultypen aufeinander abzustimmen, eine Verwaltungsstelle bürgernah zu erhalten, einen in Ansätzen bestehenden Bäderverband auszubauen, die Dienstleistungs- und Gewerbeangebote zu stärken und Tourismustätigkeiten zu bündeln, begründet die BI ihr Bürgerbegehren. Die Pfeiffers sehen bei einem Erhalt der Selbstständigkeit erhöhte Effizienz und Kostenvorteile verbunden mit einem Mehr an Bürgernähe, der Bereitstellung von Dienstleistungen und Synergieeffekte für die Nationalparkregion.Burkhard Graul kündigt eine Infoveranstaltung in der Thalfanger Festhalle zum Thema Bürgerentscheid an. Der voraussichtliche Termin ist der 28. August um 19.30 Uhr.Die Mitglieder des Hermeskeiler Verbandsgemeinderats befassen sich am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr mit dem Fusionskonzept für die Kommunalreform, das der Thalfanger VG-Rat Ende Juni beschlossen hat.Über folgende Fragen sollen die Thalfanger am 24. September abstimmen:"Sind Sie dafür, dass im Rahmen der aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform die Ortsgemeinde Thalfang unter Beibehaltung der Selbstständigkeit in eine andere Verbandsgemeinde wechselt?Sind Sie dafür, dass im Zuge der aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform die Ortsgemeinde Thalfang, wie vom Ortsgemeinderat am 25. Oktober 2016 einstimmig beschlossen, eine neue zukunftsweisende verbandsfreie Hunsrückgemeinde gemeinsam mit der Gemeinde Morbach bildet? Für den Fall, dass beide Bürgerentscheide jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet werden, sieht der Stimmzettel eine Stichfrage vor, mit welcher die stimmberechtigten Bürger entscheiden sollen, welcher Entscheid gilt.