Die Arbeiten hätten eine Glut verursacht, die sich über die Nacht auf Donnerstag wahrscheinlich von einem Holzbalken verbreitet habe, sagt der Morbacher Wehrleiter Marco Knöppel. Ein Nachbar habe am Donnerstagmorgen den Rauch bemerkt und begonnen, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Flammen seien in die Wärmedämmung weitergewandert, so dass die Feuerwehr Teile von der Fassade lösen musste. Im Einsatz waren 23 Aktive der Morbacher Wehr. Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.