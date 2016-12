Ein deutliches Signal aus Morbach: Horath soll aufgenommen werden

Horath gehört noch zur Verbandsgemeinde Thalfang. Diese soll aber, da sie zuwenige Einwohner hat, bis spätestens 2019 einer anderen Gebietskörperschaft angeschlossen werden. Alleingänge einzelner Dörfer sind dabei vom Land Rheinland-Pfalz erlaubt, ja sogar erwünscht – da sie den Willen einer breiten Basis innerhalb der jeweiligen Gemeinde dokumentieren – also gewissermaßen basisdemokratischer gesichert sind.

Knackpunkt einer Aufnahme in eine Einheitsgemeinde ist für viele Dörfer die Tatsache, dass sie ihren eigenen Finanzhaushalt abgeben müssen. Sie sind verwaltungsrechtlich dann nur noch Ortsteile der Gemeinde Morbach. Horath steht tatsächlich finanziell sehr gut da: Es gibt Einnahmen aus einer eigenen Windkraftverpachtung und aus der Jagdgenossenschaft. Diese Einnahmen wollen die Horather für sich selbst verwendet wissen. Und das können sie nun auch – denn im entsprechenden Beschluss ist verankert, dass diese Einnahmen für die nächsten zehn Jahre den Horathern vorbehalten bleiben, um unter anderem eine Sporthalle zu sanieren.

In der Diskussion im Gremium ging es darum, ob mit einer solchen Sonderregelung ein Präzedenzfall geschaffen werde. Denn diese stellt das Prinzip der Einheitsgemeinde infrage. Die Bedenken wurden aber letztlich beigelegt, da die Ausnahmeregelung zeitlich befristet ist. Für Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal hat sich die Überzeugungsarbeit seinem Gremium gegenüber damit ausgezahlt. Hackethal am Schluss der Diskussion: „Potzblitz! Wir haben den Horathern eine Liebeserklärung gemacht!“