Wie die Polizei mitteilt, ist es gegen 20.50 Uhr zu dem Unfall in der Layenstraße gekommen, als ein 57-Jähriger rückwärts vom Grundstück in der Layenstraße 162 fuhr. Hierbei übersah der Fahrer eines Ford einen Daimler-Benz, der auf der Layenstraße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden ist. Der 57-Jährige sowie die 75-jährige Fahrerin des Daimler-Benz blieben unverletzt.



Der Daimler-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wurde eingeleitet.