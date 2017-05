Feuer in Hundheimer Schreinerei: Keine Verletzten

In Hundheim hat am Dienstag eine Schreinerei gebrannt. Das Feuer brach am Nachmittag aus, die Feuerwehr wurde gegen 16 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Büro und vorderer Werkstattbereich bereits in Flammen. Durch den schnellen Einsatz konnte verhindert werden, dass das Feuer auf den hinteren Werkstattbereich übergriff.



Verletzt wurde niemand. Über Ursache und Schadenshöhe konnten Polizei und Feuerwehr bis Redaktionsschluss keine Angaben machen.



Im Einsatz waren 50 Angehörige der Feuerwehren aus Morbach, Hinzerath und Hoxel.