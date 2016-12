Fliegende Gäste unterm Dach: Hobbyimker entfernt in Wederath großes Wespennest

60 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter tief und 40 Zentimeter breit ist das etwa zwei Kilogramm schwere Wespennest, das die fleißigen Insekten im Sommer gebaut haben, sagt er. Wieso ist das riesige Nest so leicht? Die Wespen wandeln moderndes Holz in papierähnliches Material um, hat sich Sausen erkundigt. Durch die vielen hohlen Waben komme so nicht viel Gewicht zusammen.

Spende für das Holzmuseum

Als Sausen das Nest im Spätherbst entfernt hat, ist das Nest bereits leer gewesen. Die Königin überlebt als Einzige und gründet im kommenden Frühjahr ein neues Volk. Um welche Wespenart es sich genau handelt, könne er jetzt nicht mehr feststellen. Die Hausbesitzer hätten nichts von der Anwesenheit der Wespen bemerkt, sagt er. "Wenn man Wespen in Ruhe lässt, passiert nichts, dann stechen diese auch nicht", sagt er. Sausen will das Nest aufheben. Er möchte es dem Hunsrücker Holzmuseum in Weiperath als außergewöhnliches Produkt der Natur anbieten. cst