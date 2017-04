Frühlingswanderung in Thalfang eröffnet die Wandersaison rund um den Erbeskopf

Teilnehmen kann jeder, eine Anmeldung ist aber erforderlich. 1992 waren bei der ersten Wanderung in Dhronecken, rund 60 Personen dabei, erinnert sich Klaus Hepp, vom Wintersportzentrum Erbeskopf. Schon im nächsten Jahr habe sich die Zahl auf 250 gesteigert, als der Start in Deuselbach erfolgte. In diesem Jahr ist Berglicht Start und Ziel der Rundwanderung, erläutert Daniel Thiel von der Tourist-Information in Thalfang. Der Zeitpunkt stehe seit 25 Jahren fest: „Grundsätzlich ist es immer das letzte Aprilwochenende, um die Wandersaison anzuwandern,“ sagt Thiel.



Und so geht es am Samstag, 29. April, um 9.30 Uhr in Berglicht los. Was erwartet die Wanderer? „Zuerst einmal ein Begrüßungsschnaps. Denn damit wird die Wanderwoche traditionell eröffnet,“ erläutert Thiel. Anschließend geht es auf eine eigens zusammengestellte Wanderroute rund um Berglicht. Ein erster Halt ist bereits nach knapp drei Kilometern an der Kaisergartenhütte, der Berglichter Grillhütte, wo die Vereinsgemeinschaft Berglicht ein Hunsrücker Bauernfrühstück vorbereitet hat. „Es gibt regionale Produkte, nach Möglichkeit auch Produkte aus dem Ort wie etwa Honig,“ sagt Thiel. Das Bauernfrühstück sei ebenso wie das gemeinsame Mittagessen nach der Wanderung schon seit 25 Jahren Tradition. „Das ist auch ein wenig Werbung für den Ort, denn es ist wichtig, dass die Dörfer sich auch präsentieren können“, ergänzt der Touristik-Chef.



Anschließend wandern die Gäste weiter auf der Traumschleife „Wind, Wasser, Wacken“ auf engen Pfaden durch den Wald. „Da die Zahl der Wanderer groß ist, starten wir auf breiten Wegen. Nach dem Frühstück zieht sich das Feld dann auseinander, sodass wir auch auf einer Traumschleife gehen können“, erklärt Thiel.



Die Route führt dann etwa elf Kilometer zum Berger Wacken, zur Haardtwaldquelle über den Hunsrücker Windweg zurück nach Berglicht. Zwischendurch sorgt noch ein Getränkestopp für die Versorgung. Anschließend warten die Berglichter schon mit dem Mittagessen, einer Gulaschsuppe und einem musikalischen Rahmenprogramm. Dafür haben die Berglichter den Alleinunterhalter Jürgen Müller aus Reinsfeld verpflichten können. „Solche Veranstaltungen wirken auch in die Dorfgemeinschaft hinein und stärken den Zusammenhalt“, sagt Thiel.



Dem kann Gerhard Oberweis, Ortsbürgermeister von Berglicht, nur zustimmen: „Es macht viel Spaß, die Wanderung zu organisieren. Wir konnten alle Vereine einbinden, darunter sogar unseren Getränkeladen. Wir haben etwa 80 Helfer, darunter Vereinsmitglieder der Frauengemeinschaft, des Kirchenchors, des Sportvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Wandervereins, des Fördervereins Dorfentwicklung und des Karnevalsvereins. Wir hatten einige Treffen, um das alles zu organisieren. Dabei hat uns Daniel Thiel gut geholfen.“ Fest stehe, so Oberweis, dass die Dorfgemeinschaft funktioniere. Ohne diesen Zusammenhalt lasse sich so eine Aktion gar nicht stemmen.



Bei gutem Wetter rechnet Daniel Thiel mit mehreren Hundert Wanderern. Auf eine spezielle Gruppe sei dabei immer Verlass: die Wanderfreunde aus dem saarländischen Güdesweiler, das zwischen Nohfelden und Tholey liegt. Die Mitglieder dieses Wandervereins kommen schon seit 20 Jahren zum Anwandern nach Thalfang, bei Wind und Wetter.

Das bestätigt Hans Lammel aus Oberthal: „Wir hatten vor 20 Jahren in der Zeitung von der Wanderung gelesen. Das hat uns damals gut gefallen. Vor allem wegen des Frühstücks und des geselligen Zusammenseins. Da ist immer eine gute Stimmung.“ Und so reisen auch in diesem Jahr rund 30 Wanderfreunde mit dem Bus nach Thalfang an.

Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06504/9140141 möglich. Das Mitwandern kostet 3,50 Euro. Kinder zahlen einen Euro. Die Teilnahme am Hunsrücker Bauernfrühstück ist inklusive. Die Frühlingswanderung ist auch der Auftakt der Hunsrücker Wanderwochen.



ÜBERSICHT ÜBER DIE WANDERWOCHEN



Folgende Touren finden zwischen Samstag, 29. April, und Sonntag, 14. Mai, statt. Diese werden von der Verbandsgemeinde Thalfang in Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen angeboten. Weitere Infos gibt es in den Tourist-Informationen der Region.



Tour 1 am Samstag, 29. April: Frühlingswanderung in Berglicht;

Tour 2 am Sonntag 30. April: Wünschelrutentour in Schwollen;

Tour 3 am Sonntag, 30. April (Hexennacht): „Von Orgel und Eisen, von Hexen und Weisen in Rhaunen-Sulzbach“;

Tour 4 am Sonntag, 30. April: Lesewanderung „Hexenbad am Mühlenwehr“ in Morbach;

Tour 5 am Montag, 1. Mai: „Auf den Spuren des Schinderhannes“ im Hahnenbachtal, Bundenbach;

Tour 6 am Freitag, 5. Mai: „Löwenzahnwanderung“ rund um die Burgruine Baldenau, Hundheim;

Tour 7 am Samstag, 6. Mai: „Auf den Spuren von Jakob-Maria-Mierscheid und Schinderhannes“, Elzerath;

Tour 8 am Samstag, 6. Mai: Familienwanderung „Kleine Forscher erkunden den Idarbach und seine Mühlen“ in Rhaunen;

Tour 9 am Samstag, 6. Mai: Orgelwanderung mit Dan Zerfass aus Worms in Schwollen;

Tour 10 am Sonntag, 7. Mai: Geführte Wanderung auf dem Kirchenwanderweg mit Gottesdienst, Heimbach;

Tour 11 am Sonntag, 7. Mai: „Hoch hinaus – Zur höchsten Erhebung des Saarlandes“, Eisen;

Tour 12 am Mittwoch, 10. Mai: Vitalwanderung mit Frühstück, im Luftkurort Thalfang;

Tour 13 am Freitag, 12. Mai: „Entdecke deine Heimat – Mit dem Nachtwächter durch die Altstadt von Baumholder“;

Tour 14 am Samstag, 13. Mai, führt eine Wanderung zum Abschluss zur „Kelte Katz“ bei Nohfelden.