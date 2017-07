Heidenburger Kinder singen für ihre Schule

„Rettet unsere Schule – S.O.S. …. Hey Ihr da oben, schaut mal richtig hin!“ singen Heidenburger Kinder. Noch sind sie ein bisschen schüchtern und müssen vom Blatt ablesen. Aber nach und nach prägen sie sich den Text ein, den Büdlichs Bürgermeister Jörg Schönenberger gemeinsam mit Elternsprecherin Melanie Wery-Sims geschrieben hat. Ihr Lied, zu dem sie Schönenberger mit der Gitarre begleitet, ist ein richtiger Protestsong, den sie auch bald im Videokanal Youtube hochladen wollen.



Die Grundschule in Heidenburg steht auf einer Liste von Schulen, die – mangels ausreichender Schülerzeahlen – geschlossen werden könnte. Die Schülerzahl von Heidenburg hatte sich in den vergangenen zehn Jahren etwa halbiert (siehe Extra) „Die Kinder bedrückt das. Manche haben Bauchweh und machen sich Sorgen. Mit einem selbst gesungenen Lied können sie das aber etwas besser verarbeiten“, sagt Melanie Wery-Sims. Julia Lauer aus Büdlich hat zwei Kinder, die beide auf der Schule sind. Auch sie kämpft mit für den Erhalt der Einrichtung: „Wir sind sehr zufrieden mit der Förderung in den kleinen Klassen.“ Wie Jörg Schönenberger erläutert, reicht das Einzugsgebiet der Heidenburger Grundschule in viele benachbarte Dörfer, darunter Berglicht, Büdlich, Breit und Schönberg.



Die Aktion der Heidenburger ist ein Mosaikstein einer landesweiten Protestwelle gegen mögliche Schulschließungen. Bereits im Frühjahr gab es Unterschriftenaktionen und Petitionen. Auch der Städte- und Gemeindebund hatte sich dem Protest angeschlossen.



In Rheinland-Pfalz stehen insgesamt 41 kleine Grundschulen auf dem Prüfstand, darunter 14 in der Region. Diese sollen nun Konzepte für ihren Erhalt erstellen. Wery-Sims: „Der Druck steigt mit jedem Tag, da die Vorgaben zur Konzepterstellung eher schwammig sind. Alle sind verunsichert, weshalb viele Eltern schon von Anfang an ihre Kinder auf der größeren Schule - in unserem Fall Thalfang - anmelden. Während die eine Schule immer wieder vor der Schließung steht, platzt die andere aus allen Nähten. Das ist ein Teufelskreis.“ Die Grundschule in Heidenburg habe viel zu bieten: Es gibt Förderstunden für Kinder, denen das Lernen etwas schwerer fällt und Förderstunden für Kinder, die etwas schneller sind als andere; lehrreiche Schulausflüge, Englischunterricht, Sachkunde in Verbindung mit lokalen Unternehmen und Vereinen. Mariana Kohl vom Förderverein der Grundschule ergänzt, dass man daran arbeite, der Grundschule ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. „Besonders der Naturkundeunterricht und das Fach Musik sollen verstärkt werden. Damit können wir das Umweltbewusstsein der Kinder verbessern. Wenn die Kinder öfter draußen in der Natur sind, ist das auch gut für die Gesundheit,“ sagt Mariana Kohl.



Auch Werner Treinen, Bürgermeister von Heidenburg, will sich für den Erhalt der Schule einsetzen. Marc Hüllenkremer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thalfang, versichert den Eltern, dass der Erhalt der Grundschule oberste Priorität habe. Erst vor wenigen Jahren sei in die Renovierung der Schule investiert worden. In wenigen Wochen sollten weitere Gespräche, auch mit Mainz, stattfinden.

Info Betroffen sind von den Prüfungen des Landes aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich fünf Grundschulen: die Malborner Schule, die derzeit von 28 Schülern besucht wird (im Schuljahr 2005/06 waren es 48), Morbach-Haag (30/68), Wintrich (31/27), Heidenburg (31/64) und Monzelfeld (43/52). Reil und Veldenz, die ebenfalls zu wenig Klassen haben, entfallen: Die Schulbehörde erwarte dort in den nächsten fünf Jahren wieder die Bildung von drei Klassen.