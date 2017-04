Hunsrück: Pilot eines Passagierjets im Landeanflug auf den Flughafen Hahn geblendet

Wie die Polizei mitteilt, sei der Pilot gegen 23:20 Uhr beim Landeanflug geblendet worden. Die Blendung sei durch einen am Boden benutzen Laserpointer in etwa 2000 bis 2500 Meter Flughöhe verursacht worden. Der Vorfall ereignete sich in der Verbandsgemeinde Baumholder aus dem Bereich der Gemeinde Reichenbach.



Die Polizei verweist auf eine Information der Deutschen Flugsicherung hin. Demnach handele es sich nicht um ein Bagatelldelikt, sondern vielmehr um eine schwer wieg ende Straftat mit einer Gefährdung für die Piloten, Passagiere und die Öffentlichkeit handelt. Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06783-9910.