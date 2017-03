Hunsrückerin zu Tode gefoltert: Angeklagter im Sarah H.-Prozess zu fünf Jahren Haft verurteilt

Die 32 Jahre alte Frau war durch die Sat-1-Kuppelshow "Schwer verliebt" bekannt geworden und hatte den Mann über das Internet kennengelernt.Nach Auffassung des Gerichts fesselte der Mann im Juni 2016 seine Lebensgefährtin nackt ans Bett, folterte sie mit einer Peitsche und gab ihr so lange kein Essen und Trinken, dass sie schließlich starb. Die Leiche wurde erst zwei Monate später in seinem Haus entdeckt. Der Angeklagte hatte vor Gericht zu den Vorwürfen geschwiegen. In seinem letzten Wort erklärte er aber, es sei ein Fehler gewesen, damals nicht den Notarzt geholt zu haben.