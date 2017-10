Jägermelodien zum Jubiläum

Extra: MITGLIEDERZAHLEN VON VDK-ORTSVERBÄNDEN

Morbach Runde Geburtstage werden groß gefeiert. So auch beim Sozialverband VdK: Sowohl der Kreisverband Bernkastel-Zell als auch der Ortsverband Morbach feiern den 70. Jahrestag ihrer Gründung. Nach einem Festakt, der bereits im September ausgerichtet wurde, hat nun das Heeresmusikkorps Koblenz anlässlich des Jubiläums in der Morbacher Baldenauhalle gespielt.Vor rund 400 Zuschauern hat sich das Orchester unter der Leitung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe in dem 90-minütigen Konzert der Jagd gewidmet. Das Repertoire umfasst traditionelle Stücke wie den "Freischütz" oder den "Jäger aus Kurpfalz", aber auch Lieder aus dem australischen Outback, aus der Filmreihe "Indiana Jones" oder vom "Man in the ice", besser bekannt als Ötzi, der 5000 Jahre nach seinem Tod im Similaungletscher gefunden wurde.Dabei hat das Orchester gekonnt anspruchsvolle Versionen der Stücke umgesetzt. Wobei das Repertoire bei den Zuschauern gemischte Reaktionen hervorgerufen hat. Während ein Besucher in der Pause sagte, er hätte lieber traditionelle Märsche gehört, fand es ein anderer Zuhörer schön, auch mal andere Stücke zu hören. Die Erlöse aus dem Konzert sollen wohltätigen Zwecken zu Gute kommen. Wer davon profitiert, werde noch festgelegt, sagt Georg Schuh, Vorsitzender des Morbacher Ortsverbandes.Doch wie ist die Entwicklung des VdK in der Region? Offensichtlich positiv: "Wir haben Zuwachs", sagt Schuh. Lag die Anzahl der Mitglieder im Kreisverband im Jahr 2008 noch bei 4400, so ist sie seitdem auf 5456 gestiegen.Im Ortsverband Morbach, dem mitgliederstärksten Ortsverband im Kreisverband Bernkastel-Zell, liegt die Steigerung von 493 auf 594 Mitglieder im vergleichbaren Rahmen. Mit welchen Problemen und Fragen wenden sich die Mitglieder an den VdK? "Das meiste ist Rente, oft auch in Verbindung mit Schwerbehinderung, wenn deshalb jemand früher in den Ruhestand will", sagt Kreisgeschäftsführer Markus Eiserlo. Zudem gebe es immer mehr Streitigkeiten mit Krankenkassen, besonders beim Thema Krankengeld. Kassen würden versuchen, die entsprechenden Personen in die Rente zu treiben. "Das ist legal, aber es ist auffällig, dass das jetzt häufiger vorkommt", sagt Eiserlo. "Die Kassen zahlen ungerne", sagt er. Aber auch wegen Heil- und Hilfsmittel wie Rollstühlen würden sich die Mitglieder an die Kreisgeschäftsstelle wenden. Weniger Rückfragen kämen derzeit zum Thema Arbeitslosigkeit.Rund 2500 Anfragen bearbeiteten die vier Mitarbeiter jedes Jahr, 2017 seien es bisher auch schon 2100, sagt der Kreisgeschäftsführer. Dabei würden die Fälle immer komplizierter, so dass auch Eiserlo als ausgebildeter Jurist Probleme hat. "Für Laien ist das oft nicht zu machen", sagt er.