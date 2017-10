Jagdhütte steht bei Bonerath in Flammen - Keine Verletzten, hoher Sachschaden (Fotos)

Nachdem die ersten Feuerwehren vor Ort waren, stand das ganze Haus nahe Bonerath in Flammen. Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz wurde im Innenangriff sowie von außen über die Drehleiter gelöscht.Verletzt wurde niemand.Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten nach bisherigen Angaben bis in den frühen Morgen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Da die Brandursache unklar ist, hat die Kriminalpolizei noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.Im Einsatz warendie Polizeiinspektion Hermeskeil, das DRK aus Pluwig sowie etwa 50 Feuerwehrleute der Feuerwehren Waldrach, Pluwig, Gusterath, Morscheid, Bonerath, Schöndorf und Reinsfeld.