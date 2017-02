Jugendliche Autodiebe liefern sich Verfolgungsjagd mit Morbacher Polizei

Nach Angaben der Polizei Morbach fielen den Beamten einer Funkstreife bei Morbach-Wederath gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag zwei Autos auf, ein hochwertiger Audi und ein VW. Beide seien auf der B 327 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn/Simmern unterwegs gewesen. Den Beamten seien das Fahrverhalten und die Kennzeichen aufgefallen. Als sie die Fahrzeuge kontrollieren wollten, seien die Fahrer der beiden Wagen jedoch geflüchtet. Sie hätten auf Anhaltezeichen und Blaulicht nicht reagiert und seien auf der Flucht deutlich schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit gefahren. Zudem hätten sie, so Hermann-Josef Decker von der Polizei Morbach, die Verkehrsregeln völlig ignoriert und hätten riskant überholt und dabei andere Verkehrsteilnehmer mehrfach extrem gefährdet.



Den VW konnte die Polizei an der Abfahrt Büchenbeuren/Flughafen Hahn stoppen. Dabei seien der VW und ein Streifenwagen der Polizei Morbach kollidiert, der Sachschaden an beiden Wagen sei erheblich.Bei der Überprüfung und Festnahme der Fahrzeuginsassen habe sich ein Beamter der Morbacher Polizei verletzt, er musste im Krankenhaus Simmern versorgt werden.



Wenig später wurde auch der Audi von Polizisten der Polizeiwache Hahn und der Polizeiinspektion Simmern kontrolliert, die Insassen wurden festgenommen.



Die beiden Fahrer der Autos sind nach Polizeiangaben minderjährig, sie hatten keinen Führerschein. Die Fahrzeuge, die nicht zugelassen waren, seien gestohlen worden. Weitere Angaben dazu konnte die Polizei am Samstag auf TV-Anfrage nicht machen.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens und Autofahrer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten der beiden Fahrer in Gefahr gerieten. Hinweise nimmt die Polizei in Morbach, 06533/93740, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.