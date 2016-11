Kartoffeltag Saar-Hunsrück: Gute Resonanz auf Veranstaltungsreihe

Bereits seit 20 Jahren werden die Kartoffeltage Saar-Hunsrück angeboten. In diesem Jahr haben 40 Restaurants in 16 Kommunen teilgenommen. Im Oktober bieten diese Restaurants spezielle Kartoffel-Gerichte an. Zudem gibt es Events rund um die Kartoffel, darunter Wanderungen und weitere Aktionen. Für die Kartoffeltage bringt die Hunsrück-Touristik ein eigenes Programmheft heraus.



Ziel ist es, die Kartoffel als hunsrücktypisches Gewächs zu vermarkten. Zudem sollen mit dem Programmheft und der entsprechenden Internet-Seite sowohl Touristen als auch Einheimische auf die Angebote aufmerksam gemacht werden. So wurden die Genießer zum Beispiel mit Kartoffel-Pizza, Flammkuchen, Schales oder gefüllten Klößen gelockt.

Hochwertige und regionale Speisen standen im Vordergrund. Die Kartoffeltage kooperieren mit den Regionalinitiativen „Ebbes von hei!“, „SooNahe“, dem Naturpark Saar- Hunsrück und dem Naturpark Soonwald-Nahe zusammen. Auch das Hunsrückhaus am Erbeskopf war beteiligt.



Iris Müller von der Hunsrück-Touristik bilanziert: „Es gab eine durchweg positive Resonanz. Viele Leute haben nach den Kartoffeltagen gefragt und sich die Übersichtsbroschüre besorgt. Auch die Events waren gefragt, so etwa die Kartoffel-Wanderungen.“ Allerdings sei die Beteiligung im östlichen Hunsrück, bei Sohren und Umgebung, stärker als im Westen. Robert Mayer in Morbach hatte erst vor wenigen Wochen sein neues Restaurant „Mayers Speisezimmer“ eröffnet. Auch er beteiligte sich mit speziellen Gerichten an den Kartoffeltagen: „Da wir erst vor sechs Wochen aufgemacht haben, ist das schwer zu beurteilen. Aber unsere Kartoffelsuppe und auch die Kalbsleber mit Kartoffelschaum liefen sehr gut.“



Oliver Rohr betreibt das gleichnamige Restaurant in Rapperath: „Wir sind erst seit drei Jahren dabei. Unsere Gäste kommen eher, um Rumpsteaks oder Wild zu essen. Aber wir haben uns mit Schales und Kartoffelsuppe beteiligt. Die Leute fragen oft die Gerichte nach, die früher die Oma noch gekocht hat. Denn die hatte noch die Zeit für einen Rinderschmorbraten. Heute muss es in den Familien oft schnell gehen.“ Es sei wichtig, was zu machen und dranzubleiben. Das Kartoffelangebot müsse aber auch auf das Basis-Angebot eines Restaurants passen.

Auch Gabi Rauland-Holzmann vom Landgasthof Rauland in Thalfang war mit den Kartoffeltagen zufrieden: „Die Kartoffeltage sind sehr gut angenommen worden. Wir hatten 18 verschiedene Gerichte im Angebot, von der Kartoffelpizza bis zum Kartoffelkuchen. Sehr gut gingen natürlich auch Schales und Dippelappes. Es ist gut, dass die Kartoffeltage so gut beworben werden. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei.“



So exotische Variationen wie Stippchen (Kartoffelstreifen) mit eingelegtem Obst und Speck, Desserts aus Kartoffeln, aber auch Klassiker wie Kartoffel-Cordon-Bleu hat der Landgasthof Kopp in Hentern angeboten, wie Julian Scherer berichtet. Scherer: „Die Resonanz war gut. Eigentlich kamen alle Gerichte gleich gut an. Wir waren so gut wie jeden Abend ausgebucht.“