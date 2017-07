Kunsthandwerkermarkt in Thalfang mit Holunderkönigin

Mehr als 120 Aussteller haben sich in diesem Jahr angemeldet, um ihren Schmuck, ihre Lederwaren, ihre Keramiksachen und viele Erzeugnisse mehr entlang der Straßen vom Rathaus bis in den alten Ortskern bei der evangelischen Kirche zu zeigen.Und es hätten noch mehr sein können, sagt der Thalfanger Tourismuschef Daniel Thiel. Denn es habe noch weitere Anfragen gegeben, doch "wir sind groß genug", sagt er. Der Markt setzt sich in diesem Jahr zusammen aus altbekannten Ausstellern, aber auch 25 Marktbeschickern, die erstmals in Thalfang vertreten sind.Bei der Auswahl achte man darauf, dass sich die Angebote nicht wiederholen. "Wir wollen alle Bereiche zeigen, nicht zu viele aus dem gleichen Genre", sagt er. Und trotzdem finde man auch in Bereichen, in denen sich viele Anbieter tummeln, immer wieder etwas Neues. So zum Beispiel beim Schmuck: "Ein Anbieter zeigt Schmuck aus Kaffeekapseln", kündigt Thiel an.Hinzu kommen drei Künstler aus der Region, die ihre Objekte im Haus der Begegnung präsentieren: Der gebürtige Thalfanger Eugen Fuchs und der Schweicher Richard Tonner zeigen Bilder, ein weiterer Künstler stellt seine Skulpturen aus. Das Kunsthandwerk sei ein wichtiger Bestandteil des Marktes, sagt Thiel. Weitere fünf Maler zeigen auf dem Markt ebenfalls Bilder.Ein weiterer Höhepunkt des Marktes, der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des Hunsrückvereins-Vorsitzenden Thomas Auler steht, sind vorgeführte Handwerke. So zeigt das Freilichtmuseum Bad Sobernheim Drechslereien, auch ein Seildreher und ein Kunstschmied werden da sein, sagt Thiel beispielhaft. Dazu stoßen Handwerker, die moderne Materialien wie Edelstahl verarbeiten.Das Rahmenprogramm halten die Thalfanger bewusst klein, denn "der Markt ist Programm genug", sagt Thiel. Zur Eröffnung um 11 Uhr spielt der Musikverein Thalfang, und gegen 17.30 Uhr findet bei musikalischer Untermalung von Matthias Leo Webel erstmals eine Holunderprobe statt. Denn in diesem Jahr wird die Holunderkönigin Andrea Rünz aus Weißenthurm am Kunsthandwerkermarkt zu Gast sein. So gibt es "passend zur Jahreszeit" Holundermarmelade, -cocktails, -wein und -schnaps, kündigt Thiel an. Ab 13 Uhr rundet ein verkaufsoffener Sonntag der Thalfanger Geschäfte das reichliche Angebot ab.