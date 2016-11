Leichter Schneefall auf Erbeskopf - Skifahrer müssen sich gedulden

„Auf den Fichten fängt sich der Schnee etwas. Unten bleibt er aber nicht liegen - der Boden ist noch zu warm.“

Der Deutsche Wetterdienst sagte für die nächsten Tage keinen deutlichen Kälteeinbruch in Rheinland-Pfalz voraus. Hepp rechnet nach eigenen Worten im November noch nicht mit Liftbetrieb. „Schön wäre das im Dezember.“ Er glaube, dass es trotz Klimawandels auch in zehn Jahren noch kalte Winter gebe, „genauso wie wir auch vor 50 Jahren warme Winter hatten. Aber es stimmt, dass der Winter heute später einsetzt.“



In der vergangenen Saison habe es am Erbeskopf nur 13 Lifttage gegeben: vier im Januar — und neun im März. „Aber dann ist die Begehrlichkeit nicht mehr so groß, wenn die Leute in Koblenz schon im Straßencafé sitzen.“ Dennoch solle es auch in zehn Jahren noch Liftbetrieb am Erbeskopf geben, ergänzte Hepp und verwies auf seine Beschneiungsanlage. Für die jetzige Wintersaison sei jedenfalls alles vorbereitet.