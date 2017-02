Morbacher von S-Bahn erfasst und getötet

(Bad Homburg) Ein Mann ist nahe des Bad Homburger Bahnhofs von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Der 39-Jährige aus Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) sei am Donnerstag an den Gleisen entlanggelaufen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.