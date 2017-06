Mr. Stubbi schafft es auf die Titelseite

Horath/Gräfendhron (urs) Eigentlich will er ja gar nicht in die Zeitung - und schon gar nicht mit seinem richtigen Namen. "Wer kennt schon Walter Müller aus Horath?", fragte er, wenn ihn mal wieder jemand überreden wollte, dem Trierischen Volksfreund seine Geschichte zu erzählen. Doch nun ließ sich der 83-Jährige doch darauf ein. Denn tatsächlich kennen ihn auch außerhalb seines Heimatortes viele Leute. Wenn auch eher als Horather "Schwarzer" - ein Spitzname, den er als junger Mann mit kräftigem schwarzem Haarschopf erhielt. Müller gilt als eingefleischter Junggeselle, der schon in den verschiedensten Berufen tätig war.Inzwischen reicht sein Bekanntheitsgrad sogar bis in die Vereinigten Staaten. Denn das Horather Original hat es auf die Titelseite einer amerikanischen Zeitung geschafft. Das St.-Ansgar-Enterprise-Journal, eine im Bundesstaat Iowa wöchentlich erscheinende Lokalzeitung, widmete ihm den Aufmacher vom 6. August 2011 - mit weiteren Fotos und einer folgenden Seite. Autor Chuck Peterson, damals Herausgeber der Zeitung, lernte Müller während eines Aufenthaltes im Nachbarort Gräfendhron kennen. Die Energie des Horathers, der die Gebäude auf seinem Grundstück am Ortsrand eigenhändig errichtete, beeindruckte ihn. Er sei ein "Do-it-all"-Typ, einer der zupackt und sich alles zutraut, bewundert Peterson darüber hinaus Müllers Konzept der Selbstversorgung. Er verwende Gemüse aus einem "prächtigen Garten", in dem kein Unkraut zu entdecken gewesen sei. Er käme wohl auch dann gut zurecht, wenn er alleine auf der Welt wäre, attestiert er ihm. Doch eines würde er doch vermissen: den Kontakt mit anderen Leuten. Das Einzige, was der ein Jahr später verstorbene Autor nicht erwähnt, ist der Name des Mannes, den er als einen der interessantesten Menschen, denen er je begegnet sei, bezeichnet. Müllers Wunsch, ihn nicht namentlich zu nennen, war für Peterson Gesetz. Stattdessen nennt er ihn "Mr. Stubbi", was Müller aus Spaß vorschlug: "Ich hätte ja nicht gedacht, dass er wirklich was schreibt über mich."Der Zeitungsartikel ist zu finden unter: 1721.newstogo.us/editionviewer/default.aspx?Edition=44b635ff-c339-4e5e-9c25-1af1bcef056a