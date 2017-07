Musik und Tanz auf Morbacher Kirmes - Einsätze für Polizei und Rettungsdienste (Fotos)

Viele Einsätze für Polizei und Rettungsdienste

Nur einen Schlag braucht der Morbacher Ortsvorsteher Georg Schuh bei der Eröffnung der Morbacher St. Anna-Kirmes. Schon sitzt der Hahn fest im Fass und das Bier kann fließen. Der schnelle Fassanstich ist der gelungene Auftakt für eine Morbacher „St. Anna-Kirmes im Dorf“, sagt Schuh. „Es ist schön, dass wir diese rund um unsere Kirche feiern können.“ Und wie sie feiern: Kommen die Besucher am Freitag eher verhalten, so ist am Samstagabend bei idealen milden Temperaturen an manchen Stellen kaum noch ein Durchkommen. Zwar vermag niemand die Besucheranzahl zu schätzen. Aber den Satz „So viel war schon lange nicht mehr los“, hört man von allen Seiten.Einer der Hauptanziehungspunkte auf dem Kirmesrundgang mit dem Mix aus Karussells, Buden, Essens- und Getränkeständen sind die Musikbühnen, vor denen viele Kirmesbesucher verweilen, zuhören und irgendwann mittanzen. Dort spielen einige Musiker, die schon viele Jahre auf der Morbacher Kirmes auftreten, wie die Rockband Proof aus dem Raum Trier-Konz. „Das ist für uns schon wie ein Heimspiel“, sagt Bassist Christoph Lorenz. Für ihn hat die Morbacher Kirmes einen familiären Charakter. „Wenn wir spielen, sehen wir vor der Bühne viele bekannte Gesichter, die hier jedes Jahr mit uns abrocken“ sagt er.Unvergessen sei ihm der Auftritt vor zwei Jahren, als eine junge Frau von der Bühne herab ihren Liebsten mit einem Heiratsantrag überraschte. Vor drei Wochen sei es dann so weit gewesen: „Wir haben in Hundheim bei dem Paar auf der Hochzeit gespielt.“Dabei ist die Musikauswahl auf den vier Bühnen breit gefächert. Angefangen von der volkstümlichen Blasmusik auf der Bühne des Musikvereins über Coverbands mit Pop- und Beatmusik bei der Feuerwehr und Rock’n Roll-Oldies auf der Bühne des Sportvereins bis hin zu Musik für Freunde des Hardrocks ist am Samstagabend für jeden was dabei. Hinzu kommt Partymusik an den Getränkeständen, wie bei den Handballern. „Es soll für jeden was dabei sein, für Jung und für Alt“, sagt Rainer Gerhard vom Förderverein der Feuerwehr Morbach.Gelegentlich kommt es durch die Nähe der Bühnen zueinander zu Überschneidungen der Musikdarbietungen, wie beim Auftritt der Kuppesfelsmusikanten im Biergarten des Musikvereins, bei dem die Besucher zusätzlich die Musik von nebenan mithören müssen. Da passe das Verhältnis der Lautstärken nicht, sagt Besucher Günter Schmitz aus Weiperath. „Das ist schade“, bedauert er.Trotzdem ist die Kirmes ohne die Musik „undenkbar“, sagt Ortsvorsteher Schuh. Überall sei dadurch Stimmung, sagt er.Und direkt am Kirmesgeschehen ist im Hof neben dem Pfarrhaus mit Pastors Weinlaube eine Oase der Ruhe, wo im Hintergrund nur einige Bässe der angrenzenden Stände zu hören sind. „Hier soll man sich gemütlich bei einem Glas Wein gut unterhalten können“, sagt Jutta Weyand, Vorsitzende des Morbacher Pfarrgemeinderates, zum bewusst gesetzten Ruhepunkt.(cst) Zuviel Alkohol ist der Grund für mehrere Einsätze von Ordnungshütern und Rettungsdiensten während der ersten beiden Kirmestage gewesen. So sei am Samstag eine Frau gestürzt und habe notärztlich versorgt werden müssen, teilt die Polizeiinspektion (PI) Morbach mit. Zudem sei es zu verbalen Streitigkeiten gekommen, bei dem die Polizisten Platzverweise erteilt hätten. Weiterhin waren Rettungsdienste am Samstagabend im Einsatz gewesen. Doch wie oft und aus welchen Anlässen konnten weder die Rettungsleitstelle Trier noch der Morbacher Beigeordnete Dietmar Thömmes am Sonntag mitteilen.Bereits am Freitag musste die Morbacher Polizei mehrfach eingreifen. In der Hauptsache seien dies alkoholbedingte Ausfälle und Streitigkeiten gewesen, sagt ein Sprecher der PI Morbach. Drei Personen, davon zwei Jugendliche, hätten sich wegen Alkoholmissbrauchs in hilfloser Lage befunden und deshalb medizinische Hilfe benötigt. Ein Kirmesbesucher sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.Weiterhin haben die Polizisten drei Fälle von Körperverletzung aufgenommen. Bei einem habe es sich um den Vorwurf einer gefährlichen Körperverletzung gehandelt, weil ein gefährliches Werkzeug bei der Tat eingesetzt worden sein soll. Insgesamt sei bei diesen Fällen eher von leichteren Verletzungen auszugehen.