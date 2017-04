Neugierige Kinder, ein lustiger Mann und eine Maus, die lesen möchte

Der Kinderbuchautor Stefan Gemmel hat im Rahmen einer Projektreise Vertreter der Mali-Hilfe durch das westafrikanische Land begleitet. Es war seine erste Reise nach Afrika. Er schildert in einem Interview seine Erlebnisse.



Herr Gemmel, was war Ihr erster Eindruck von Mali?

Stefan Gemmel Zunächst war ich erschrocken. Das erste, was man sieht, ist der ganze Müll. Es gibt keine echte Abfuhr. Es hängen dort überall ekelhafte schwarze Plastiktüten. Es gibt Stellen, wo mehrere Häuser ihren Müll abladen. Da entstehen regelrechte Müllhügel. Das Schlimme ist, dass die Kinder im Müll spielen.



Und der zweite Eindruck?

Gemmel Wenn du vom Müll wegschaust, blickst du auf Menschen. Und sie sind noch viel herzlicher, als man es ihnen nachsagt. Das Interesse an uns war riesengroß. Sie sind großzügig: Wer ein Haus besitzt, der teilt es, lässt Cousins und Großcousins bei sich wohnen. Dieses Füreinanderdasein, das hat mich sprachlos gemacht.



Wie kann man denn sonst die Mentalität der Malier beschreiben?

Gemmel Vielleicht mit einem Bild: Es gibt viele Häuser, die im Rohbau sind. Wenn man Geld hat, baut man. Und wenn nicht, hört man auf. Manchmal bauen drei Generationen, bis ein Haus fertig ist. Und wenn man da mal drüber nachdenkt: Der, der das Haus beginnt, weiß, dass er nicht dort einziehen wird, und dass auch die Kinder nicht dort einziehen. Das ist doch ein ziemliches Vermächtnis, oder? Und dennoch: Die Menschen dort sind zufrieden.



Tatsächlich?

Gemmel Die Menschen dort wissen, es gibt mehr. Aber sie sind zufrieden. Hier, bei uns, hat jeder sein Handy, jeder sein Haus, jeder sein Wasser, sauber, kalt und warm. Wir haben viel mehr als wir brauchen, aber sind immer noch unzufrieden, weil der Nachbar vielleicht noch etwas mehr hat. Dieses ewige Genörgel in Deutschland beispielsweise über den Zustand der Autobahnen, das kann man nicht mehr verstehen, wenn man die Pisten in Mali sieht. Dort haben die Straßen Schlaglöcher, da kann man ein halbes Haus reinstellen.



Sie hatten einen speziellen Grund, nach Mali zu fahren.

Gemmel Ich unterstütze die Mali-Hilfe seit 15 Jahren. Wenn ich beispielweise in der Schule meiner Töchter lese, will ich kein Geld. Wenn ich es doch bekomme, geht das an die Mali-Hilfe. Als Dankeschön trägt jetzt eine Grundschule in dem Ort Kadiala meinen Namen. Das hat mich total berührt.



Und Sie kamen nicht mit leeren Händen?

Gemmel Nein. Ich habe eines meiner ersten Kinderbücher „Es war einmal …. “ (Verlag Bohem Press, 1996) in Bambara übersetzen lassen. Es geht um die Maus Nilli, die sehr gern lesen möchte, aber überall, wo sie hinkommt, gestört wird. Bambara ist eine der Sprachen, die in Mali gesprochen werden. Offizielle Amtssprache ist übrigens Französisch. Aber ich habe auch eine ganze Reihe französische Bücher für eine Schulbücherei mitgebracht. Damit soll das Lesen gefördert werden. Denn Lesen ist ganz wichtig. Gerade in Ländern wie Mali. Denn um den Anschluss an die globale Wirtschaft nicht zu verpassen, müssen die Menschen dort den Umgang mit Texten üben. Zudem müssen sie Englisch lernen. Und diese Dinge erlernt man über das Lesen. Deshalb wollen wir Appetit auf Bücher machen.



Aber Sie haben ein weiteres Projekt dort?

Gemmel Ja. Ich würde dort gern einen Schulgarten installieren. Die Kinder sollen lernen, mit Pflanzen umzugehen. Es gibt bereits einen Platz, wo dieser Garten entstehen wird. Und der ist so riesengroß, dass damit ein ganzes Dorf ernährt werden kann. 3000 Euro habe ich zusammenbekommen. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen dieselbe Summe noch mal.



Den Kinder- und Jugendbuchautor interessieren ja vermutlich die Kinder am meisten…

Gemmel Sie sind wie die Großen, offen und wissbegierig. Sie wollen in Kontakt kommen. Das hab ich auch zugelassen, doch die Kinder haben gestaunt: In Deutschland ist derjenige Erwachsene am coolsten, der mit den Kindern Quatsch macht. In Mali waren die Kinder anfangs regelrecht entsetzt, wie ich mich aufführe. Ein erwachsener Mann, der vor den Kindern steht und Grimassen macht, das kennen die nicht.



Und wie spielen sie?

Gemmel Auch afrikanische Kinder lieben Fußball. Manchmal haben sie einen Ball. Manchmal aber auch nur einen aus Lumpen zusammengebundenes Knäuel. Oder eine Dose. Oder eine Flasche. Sie lassen aber auch Steinchen springen oder werfen sich Dosen zu.



Wie haben Sie sich eigentlich verständigt?

Gemmel Es gab viele kurze Begegnungen ohne Worte. Meistens waren wir mit Projektpartnern unterwegs, die alle gut Deutsch sprachen und sehr interessiert an Deutschland sind. Mit einem von ihnen habe ich über Martin Schulz und Angela Merkel diskutiert. Mein Französisch ist nicht gut, aber die kommende Generation dort, die 16- bis 18-Jährigen, die sprechen alle schon gut Englisch.



Aber Sie haben auch versucht, Bambara zu lernen. Mit Erfolg?

Gemmel Es geht so. „Ich danke Dir“ heißt beispielsweise „In sche“ (Lautsprache). Und „Torotee“ heißt „Alles ist gut“. Wenn man seit mehr als 20 Jahren mit einer Frau ähnlichen Namens, nämlich Dorothea, verheiratet ist, ist das doch ein gutes Omen. Aber wenn Sie noch mehr von mir hören wollen, muss ich meinen Spickzettel rauskramen.



Sie waren mit Vertretern der Mali-Hilfe unterwegs. Was war das für eine Reise?

Gemmel Ziel der Reise war, dass Projekte betreut oder auch eingeweiht werden. Zum Beispiel: In einem Ort wurde ein Brunnen eingeweiht. Zuvor mussten die Menschen tatsächlich neun Kilometer laufen, um Wasser zu holen. Die Freude, als das Wasser aus dem neuen Brunnen gesprudelt ist, kann ich gar nicht wiedergeben. Gleichzeitig sprudelten die Emotionen bei den Leuten.



Und es war strapaziös?

Gemmel Das kann man wohl sagen. Es gibt teilweise ausgebaute Teerstraßen. Rechts und links habe ich schwedische Projekte – Schulen oder Krankenstationen – gesehen, australische, schweizer und französische. Aber sobald wir abgebogen und in den Busch hineingefahren sind, sieht man kaum noch Weg oder Straße. Dann fuhren wir durch Staubwolken drei Stunden lang in den Busch hinein. Dann hören diese Projekte schnell auf. Aber gerade dort, mitten im Busch, baut die Mali-Hilfe Brunnen und Geburtshäuser. Das hat mich sehr beeindruckt.



Aber ist das nicht entmutigend?

Gemmel Es tut sich sehr viel. Es werden Straßen gebaut, Krankenhäuser errichtet. Das Land ist offenbar im Aufbruch. Sie wissen, dass es ihnen besser gehen könnte. Allmählich wissen sie auch, wie es gehen könnte: Immer mehr Technik, immer mehr Hilfe von außen. Solar ist ein ganz großes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass die Lebenssituation in 20, 30 Jahren ein gutes Stück besser sein wird.



Ist so eine Reise nicht auch gefährlich?

Gemmel Schon. Wir haben mal an einem riesengroßen Baobab-Baum gehalten und Fotos gemacht. Das Ganze hat mehr als zehn Minuten gedauert. Unser Begleiter wurde richtig unruhig. Wir sollten allmählich weiter. Ein stehendes Auto einer Hilfsorganisation könnte heißen: Da sitzen Weiße drin. Und es gibt dort „Piraten“, die Weiße entführen und an Dschihadisten verkaufen. Dennoch habe ich mich nie unsicher gefühlt.



Wer Sie kennt, würde sich wundern, wenn das nächste Buch nicht von Afrika handelt.

Gemmel Nicht direkt, aber es gibt Überlegungen. Ich habe zum Beispiel Mamadou Kanté, den Chef der deutschen Universität in Bamako, kennengelernt, ein hochgebildeter Mann. Er hat bereits Märchen gesammelt und schon übersetzt. Mit dem habe ich gesponnen, wie man beispielsweise in einem Buch zwei Kulturen aufeinanderprallen lassen kann.



Zur Person: Stefan Gemmel (47) ist ein deutscher Kinder- und Jugendbuchautor. Zudem leitet er Literaturprojekte und Schreibwerkstätten. Seine Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt. Damit ist er der meistübersetzte Autor in Rheinland-Pfalz. Als er 2012 einen Weltrekord aufstellte, weil er mit zwei Lesungen jeweils mehr als 5000 Kinder erreichte, schaffte er es ins Guinness-Buch der Rekorde. Er ist Jahressieger beim Ehrenamtspreis Respekt! des TV, ist in Morbach geboren und lebt heute mit Ehefrau Dorothea und seinen zwei Töchtern in Lehmen, Kreis Mayen-Koblenz.

Das Interview führte Ilse Rosenschild