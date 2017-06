Polizei: Übergriff auf Mädchen in Morbach ist so nicht passiert

(Morbach) Eine Meldung der Polizei hat am Dienstag für Aufregung gesorgt: Darin hieß es, dass eine neunjährige Schülerin um die Mittagszeit vor der Morbacher Grundschule von zwei unbekannten Männern am Handgelenk gepackt worden sei. Schon in der Erstmeldung hieß es, dass Hintergrund und Motiv der Tat völlig unklar seien - nun gibt die Polizei Idar-Oberstein Entwarnung: Der Übergriff, von dem das Mädchen berichtet hat, sei so nicht passiert.