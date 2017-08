Rocco del Schlacko: Vier Musiker aus dem Hunsrück auf großer Bühne

Bei der Band Anaïs, die aus dem Raum Morbach stammt, ist die Freude groß: Sie hat eine Art "Wild Card" für das große Festival Rocco del Schlacko bekommen. Das heißt: Sie treten bei der Konzertveranstaltung in Püttlingen, Saarland, auf. Das Festival ist renommiert. In den vergangenen Jahren zog es durchschnittlich rund 25 000 Besucher an.Der Schlagzeuger Daniel Loch hatte die Ausschreibung im Internet gesehen. Rasch war sich die Truppe einig. Der Weg war für die vierköpfige Formation - die Bandmitglieder sind im Alter zwischen 21 und 23 Jahren - nicht leicht. "Aber wir sind ziemlich zielstrebig und haben Vollgas gegeben", sagte Jeremias Klein. Die Vier bewarben sich und mussten zwei Abstimmungen im Internet absolvieren, wie der Gitarrist dem TV weiter schilderte. Fans und Freunde wurden mobilisiert. Stimmen kamen aus Bayern, Sachsen, ja sogar aus Amerika - und natürlich auch aus dem gesamten Hunsrück. "Das war echt krass", blickt Klein zurück.Die erste Hürde war schnell genommen. Dann waren die vier Mitglieder der Band, die seit drei Jahren besteht, in der Endrunde mit weiteren vier Formationen. Und dann hieß es erst einmal abwarten. Doch auch das Ende der zweiten Voting-Phase rückte näher. Klein: "Am Schluss hat sich das noch mal richtig hochgeschaukelt." Und dann die enttäuschende Nachricht: Die Band landete auf dem zweiten Platz. Die Enttäuschung war zunächst groß. Doch die Truppe weiß offenbar nicht nur seine Fans zu überzeugen, sondern auch die Veranstalter. Als "Band der Herzen" sind sie jetzt dennoch dabei. Über diese Nachricht "haben wir uns gefreut wie Sau". Sie haben ihren großen Auftritt als Opener am Donnerstag, 10. August, um 15.15 Uhr. Das heißt: Sie eröffnen das Festival. Auf der Bühne stehen neben dem Gitarristen Jeremias Klein, Benedikt Seus (G esang und Bass), Alexander Anton (Gitarre und Gesang) und der Schlagzeuger Daniel Loch.Übrigens: Kurzentschlossene, die Anaïs sehen und vor allem hören wollen, müssen sich gedulden. Denn Rocco del Schlacko ist ausverkauft.