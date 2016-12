Rodungsarbeiten am Ranzenkopf beginnen: BI Wald in Not protestiert

Auf dem Areal sind derzeit insgesamt rund 50 Anlagen geplant. Einige sind bereits gebaut und sind von Mülheim aus deutlich auf dem Höhenzug zu erkennen. Der Park wird von einer Anstalt öffentlichen Rechts des Landkreises Bernkastel-Wittlich betrieben.



Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei das Areal gesichert. Wie Pressesprecherin Sabine Bamberg vom Polizeipräsidium Trier dem TV mitteilt, geht es bei dem Einsatz darum, Menschen vor möglicherweise herabfallenden Bäumen zu schützen.



Gegen den Bau des Windkraftparks haben der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und eine Anwohnerinitiative mehrfach Widerspruch eingelegt. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, die Träger des Projektes ist, hat bislang dem TV gegenüber keine Stellung bezogen.



Die Bürgerinitiative Wald in Not hat sich nun zu Wort gemeldet. Sie hatte gegen Jahresende versucht, die Rodungsarbeiten zu stoppen. Ein vom Anwalt der BI eingereichter Antrag auf Fristverlängerung wurde vor wenigen Tagen abgelehnt. Sprecherin Karin Fass-Gronau kritisiert das heftig. Sie sieht gar einen Bruch der demokratischen Grundordnung: "Jetzt ist die Polizei nicht mehr dafür verantwortlich, den Wald und den Bürger zu schützen, sondern die Windkraftindustrie vor den Bürgern. Das ist eine schizophrene Situation! Hier ist ein eindeutiger Interessenskonflikt der Kreisverwaltung. Denn sie ist nun ausführendes Organ. Damit wird die demokratische Gewaltenteilung ausgehebelt! Hier geht es um die Interessen der Industrie, nicht um die Interessen der Bürger. Das muss man ganz klar aussprechen! Hier herrschen keine demokratischen Strukturen mehr."



Die Kreisverwaltung solle die Interessen der Bürger wahren und sie nicht unterwandern, so Fass-Gronau weiter. Es entstehe ein Riesenschaden an der Natur. Der NABU hat inzwischen Widerspruch beim Verwaltungsgericht eingelegt. Im Laufe des Nachmittags soll der Entscheid erfolgen, ob die Bauarbeiten nicht doch noch gestoppt werden können hpl

hpl