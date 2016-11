Sattelschlepper kippt in Baustelle bei Thalfang um

Nach ersten Angaben der Polizei Thalfang wollte am Morgen gegen 7 Uhr ein LKW-Fahrer, der von Thalfang in Richtung Morbach unterwegs war, an der Kreuzung zur L 150 eine Baustelle passieren. Dabei sei der Sattelschlepper auf einen abgefrästen Teil der Fahrbahndecke geraten und umgekippt. Der Fahrer musste ärztlich versorgt werden. Wie stark er verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen. Der LKW sei allein am Unfall beteiligt gewesen.Der LKW liegt noch auf der Seite und muss mit einem Kran geborgen werden. Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings kann der Verkehr nach Polizeiangaben derzeit die Unfallstelle passieren. Mit Behinderungen ist aber noch einige Zeit zu rechnen. Im Einsatz sind mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei Morbach. j.e.