Stall brennt auf Bauernhof im Hunsrück

Am Ostermontagabend gegen 21:10 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf der B 327 zwischen Malborn und dem Ortsteil Thiergarten an einem Aussiedlerhof eine starke Rauchentwicklung und setzte den Notruf ab. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen war aus bislang ungeklärten Gründen eine Stallung in Brand geraten. Der Landwirt selbst hatte das Feuer nicht bemerkt, er wurde erst durch die Rettungskräfte darauf aufmerksam gemacht. Sofort brachte er drei seiner Kühe in Sicherheit, die in dem brennenden Stall standen.



Die Feuerwehr konnte umgehend mit den Löscharbeiten beginnen. Vorsorglich wurde Großalarm ausgelöst, da es sich um einen großen, ausschließlich aus Holz gebauten Stall handelte. So wurde ein Übergreifen auf weitere Nebengebäude verhindert: Unmittelbar am brennenden Stall lagerten hunderte Heuballen, zudem war eine Herde Kühe neben dem Stall untergebracht.



Mit einem Radlader wurde das verbrannte Stroh auseinandergezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) und Wehrleitung der Verbandsgemeinde Thalfang, die Feuerwehren Malborn, Thiergarten, Bäsch, Thalfang und Hermeskeil. Ebenfalls das DRK Thalfang und Notarzt Hermeskeil und die Polizei.