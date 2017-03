Thalfanger Flugblatt stößt auf Kritik

Thalfang Die Bürgerinitiative "Thalfang bleibt selbstständig" hatte Ende vergangener Woche ein Flugblatt verteilt. Darin erinnert die BI an eine Unterschriftenaktion, an der sich, so die BI, 257 Bürger beteiligt haben. Sie hätten sich demnach für ein Bürgerbegehren ausgesprochen. Dieses soll die Frage stellen: "Sind Sie dafür, dass im Rahmen der aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform die Ortsgemeinde Thalfang - unter Beibehalt der Selbstständigkeit - in eine andere Verbandsgemeinde wechselt?".In dem Flugblatt wird darauf verwiesen, dass bei einem Anschluss an eine Einheitsgemeinde nur noch der Morbacher Einheitsgemeinderat bestimmt und entscheidet, was in den Ortbezirken geschieht. Zudem heißt es, dass es eine Nebenstelle im Rathaus Thalfang in einer Einheitsgemeinde nicht geben werde. Dadurch würden 40 Verwaltungsstellen verschwinden.Dabei verweisen die Autoren auf Paragraf 77 der Gemeindeordnung. Demnach kann eine "Außenstelle der Gemeindeverwaltung" nur in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern eingerichtet werden. Auch die Zukunft des Erholungs- und Gesundheitszentrums (Hallenbad) und der Realschule plus seien gefährdet, so das Flugblatt weiter.Dazu nimmt Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach, dem TV gegenüber Stellung: "In Morbach haben die Ortsbeiräte ganz klar eine abschließende Funktion. Beschlussvorlagen kommen zuerst in die Ortsbeiräte und dann in den Gemeinderat."Die Fragestellung des Bürgerbegehrens hält er für unklar formuliert: "Die Frage, die gestellt werden muss, ist: "Soll Thalfang nach Morbach oder zur Verbandsgemeinde Hermeskeil?" Als "völligen Quatsch" bezeichnet Hackethal den Wegfall der Verwaltungsarbeitsplätze in Thalfang. "Das sind Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst.Die kann man nicht so einfach wegschaffen. Das würde das Innenministerium so niemals mittragen."Auch zum Thema Erholungs- und Gesundheitszentrum, das im Flugblatt als "Wellnesscenter" bezeichnet wird, und zur Realschule plus findet Hackethal klare Worte: "Ich sehe in beiden Bereichen Synergie-Effekte. Das EGZ und das Morbacher Freibad ergänzen sich ebenso wie die Realschule plus in Thalfang und die Integrierte Gesamtschule in Morbach."