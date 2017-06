Der Mann war laut Polizei gegen 20 Uhr aus Birkenfeld kommend in Richtung Morbach unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und einer Fehleinschätzung des Kurvenverlaufes auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit dem auf der Gegenfahrbahn befindlichen Auto einer 25-Jährigen zusammen. Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die B 269 war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden vollständig gesperrt.