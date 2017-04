Torwandschießen und Erbsen zählen beim Morbacher Frühling

Nach der Verschärfung der Genehmigungsverfahrens für einen verkaufsoffenen Sonntag durch das Land Rheinland-Pfalz stand auch der traditionelle "Morbacher Frühling" kurze Zeit auf der Kippe. Aber für dieses Jahr konnte Jürgen Fetzer vom Morbacher Gewerbe- und Verkehrsverein die Traditionsveranstaltung nochmals retten. Denn nach der neuen Auslegung des Gesetzes müssen verkaufsoffene Sonntage immer mit einer besonderen Veranstaltung verbunden sein, zu der mehr Besucher erwartet werden als für einen verkaufsoffenen Sonntag alleine (der TV berichtete am 16. März) "Das ist im ländlichen Raum kaum hinzukriegen," sagt Fetzer, der nicht davon ausgeht, dass dieser verkaufsoffene Sonntag auch noch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.

Aber für den 9. April heißt es jetzt erst einmal: Grünes Licht! Das Motto des Tages lautet in diesem Jahr "Gewinne!". Und dafür hat Fetzer einige Attraktionen an Land gezogen. Allen voran ein Torwandschießen, bei dem derjenige, der sechs von sechs Schüssen zu Treffern macht, 10.000 Euro gewinnen kann. Wie kommt so ein hoher Gewinn zustande? Fetzer verrät: "Das Torwandschießen wird von einer Event-Agentur ausgerichtet, die bundesweit unterwegs ist und das für einen bestimmten Betrag bei Festen anbietet. Der Gewinn ist so versichert, dass er auch gezahlt wird, wenn zum Beispiel drei Leute am Sonntag treffen. Dann müssen drei Mal 10.000 Euro ausgezahlt werden". Für Kicker, die weniger als sechs Tore schießen, gibt es aber auch kleinere Trostpreise in Form von Einkaufsgutscheinen. Wie hoch die Chance ist, dass es jemand schafft? Das komme ganz auf sein Talent an. Aber selbst im samstäglichen Sportstudio würde das nur vier, fünf Mal im Jahr passieren.



Inwieweit sich der Burgener Markt, der ebenfalls am 9. April stattfindet, auswirke, lässt Fetzer offen. Er hofft darauf, dass die Leute, die Burgen besuchen, vorher oder auf dem Rückweg auch in Morbach Station machen.



Das Angebot der Morbacher kann sich sehen lassen. Neben der Attraktion Torwandschießen gibt es weitere Aktionen, bei denen man etwas gewinnen kann. So kann man bei Orthopädie Raida zum Beispiel buchstäblich "Erbsen zählen". Wer der tatsächlichen Zahl am nächsten kommt, erhält einen Preis. Bei Kurt Müllers Heimcenter kann wiederum ein Strandkorb gewonnen werden.



Der Verein Life - Soziale Chancen aus Deuselbach bietet am Kriegerdenkmal einen Baumkletter-Kurs an. "Die waren schon beim Morbacher Herbst dabei und kamen gut an", sagt Fetzer. Für Leseratten wird zudem ein Bücherflohmarkt angeboten. "Da können Privatleute gerne mitmachen. Die können sich bei Rita Zimmer im Schuhhaus Roth anmelden", sagt Fetzer. 35 Morbacher Geschäfte haben sich schon angemeldet, als Neuling ist die Dekoscheune dabei, ein Geschäft, das am vergangenem Wochenende eröffnet hat. Neben offenen Geschäften wird es auch eine Fahrzeugausstellung geben. Für die Verpflegung der Gäste sorgt unter anderem die Metzgerei Kneppel, zudem ist das Café Heimat geöffnet. Wieviele Besucher kommen, liegt, so Fetzer, auch am Wetter. Dennoch: Die Morbacher lassen sich noch nicht einmal von einem Schneegestöber abhalten. Im vergangenen Jahr zählte der Morbacher Frühling 4000 Besucher, obwohl zu Beginn noch Schnee fiel, den schließlich Sonnenschein am Nachmittag abwechselte.