Unbekannte zerren Kind am Arm: Neunjährige entkommt

Wie die Morbacher Polizei mitteilte, sei die neunjährige Schülerin am Dienstag gegen 13 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Grundschule in Morbach von zwei bislang unbekannten Männern kurzzeitig am Handgelenk festgehalten worden, ohne das Mädchen anzusprechen oder von ihr etwas zu fordern.Die Schülerin konnte sich losreißen und entkommen. Sie habe beobachtet, wie die Männer mit einem schwarzen Kombi aus dem Mühlenweg kommend mitgenommen wurden und daraufhin in die Industriestraße einbogen. Der Vorfall ereignete sich auf der Höhe der Firma Papier Mettler. Das Kennzeichen ist nach Polizeiangaben unbekannt, der Beschreibung des Mädchens zufolge könnte es sich um einen Renault Laguna oder ähnliches Fahrzeug handeln.Zum Hintergrund des Vorfalls konnte die Polizei Morbach noch nichts sagen, die Ermittlungen laufen. Es sei noch absolut unklar, was die Absicht der beiden Unbekannten gewesen sei.Die Anhörung der Schülerin ergab diesbezüglich keine weiterführenden Erkenntnisse. Sie wurde nicht verletzt, bis auf die Griffmarke an einem Handgelenken. Ihre neunjährige Tochter sei verletzt worden und verängstigt, berichtete derweil die Mutter in den sozialen Medien.Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Polizeiinspektion Morbach, 06533/93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de