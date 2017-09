Unbekannter legt auf Etgerter Wanderweg Fallen für Radfahrer und Wanderer aus

Hat in der Verbandsgemeinde Thalfang jemand einen Hass auf Mountainbiker und Freizeitsportler? Darauf scheint ein Vorfall hinzudeuten, der sich am vergangenen Samstag, 2. September, gegen 18 Uhr in der Nähe des Campingplatzes Massingsmühle in der Schalesbach auf der Gemarkung Etgert ereignet hat.Denn wie Hauptkommissar Peter Petry von der Polizeiinspektion Morbach mitteilt, ist dort ein Radler mit seinem Mountainbike in hochgebogene und angespitzte Eisenstücke gefahren, die ein Unbekannter mit Nägeln im Boden fixiert hat.Der Weg, der parallel des Baches von der Massingsmühle in Richtung Dhrontal/Gräfendhron führt, sei dort verengt, so dass Mountainbiker und Wanderer an dieser Stelle nur eine relativ enge Spur nutzen können, erläutert Petry. Dort seien an dem Mountainbike auf einmal beide Reifen des Rads platt gewesen. Mit einiger Anstrengung und etwas Glück habe der Radfahrer einen Sturz vermeiden können. Als dieser nach der Ursache geforscht hat, habe er vier dieser angespitzten Eisenstücke gefunden und Anzeige erstattet.Als Petry die Stelle auf dem beliebten und viel genutzten Weg nochmals kontrolliert, findet der Polizist weitere drei dieser hochgebogenen, rund acht Zentimeter langen Eisenstücke, so dass auf einem Stück von zehn Metern sieben dieser Krampen aufgetaucht sind. Doch ist sich Petry nicht sicher, dass das alle ausgelegten Spitzeisen gewesen sind. Denn diese seien auf einem Wegstück ausgelegt worden, das mit Gras bewachsen und mit Laub bedeckt sei."Das sind reine Fallen, die Eisenstücke sind kaum zu erkennen", sagt Petry. "Es kann deshalb sein, dass dort noch mehr im Boden liegen", sagt er und ruft Wanderer und Mountainbiker, die dort unterwegs sind, zu erhöhter Vorsicht auf. Denn auch durch die Sohlen von Wanderschuhen könnten die spitzen Eisen dringen, die offensichtlich handgefertigt sind."Das ist ein gemeiner Eingriff, es geht unheimliche Gefahr davon aus, denn bei einem Sturz kann sich ein Radfahrer schwer verletzen", sagt er. Dieser Vorfall sei einzig in der Historie der PI Morbach. "So etwas haben wir noch nicht gehabt."Hinweise auf den oder die Täter gebe es noch nicht. Die Ermittlungen würden gegen Unbekannt geführt.Vermutlich seien die Fallen nach Mittwoch, 30. August angebracht worden, denn zu diesem Zeitpunkt sei der betreffende Mountainbiker ebenfalls auf dem engen Stück unterwegs gewesen, ohne in die Eisenstücke zu fahren.Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06533/93740 an die Polizeiinspektion Morbach zu wenden.