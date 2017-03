Unfall auf der B 327: Sattelzug fährt bei Hinzerath in den Graben

Der LKW-Fahrer kam aus Richtung Hinzerath und fuhr in den dortigen Kreisel. Als er von dort auf die B 327 auffuhr, kam er mit dem Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.



Dabei landete er mit der Sattelzugmaschine im Graben. Der Auflieger blieb teilweise auf der Straße stehen. Ein Bergungsunternehmen aus Trier musste anrücken, um das Gefährt wieder flott zu bekommen.



Ob am LKW ein Schaden entstand ist und in welcher Höhe dieser liegt, ist nicht bekannt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bernkastel.