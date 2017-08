Der aus dem Saarland stammende Motorradfahrer war gegen 16 Uhr auf der L155 von Thalfang in Fahrtrichtung Berglicht unterwegs. In Höhe der Einmündung nach Gielert stieß er mit einem Auto zusammen.



Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.



Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.



Im Einsatz waren das DRK mit einem Rettungswagen und einem Notarzt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Morbach.