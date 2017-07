Urlaubsflair und gute Laune - 110 Aussteller kommen am Sonntag zum Seefest in Kell

red) An vier Veranstaltungspunkten wird es über den Tag verteilt vieles zu erleben und zu genießen geben. Musikalisch wird um 11 Uhr am Landal-Ufer mit einem Frühschoppenkonzert der Band Timeless gestartet, die für ihren Classic Rock in der Region Trier/Luxemburg bekannt ist. Kinder sind beim Landal-Animationsteam den ganzen Tag über gut aufgehoben - Hüpfburg und Zaubershow warten auf die kleinen Gäste.Wer es etwas weniger rockig mag, sollte der Lounge-Terrasse des Seehotels einen Besuch abstatten. Bei ausgewählten Weinen und Kaffeespezialitäten lässt sich hier mit Blick über den See entspannen. Auf dem Festareal am Angelsportgebäude steigt die Party ab 14 Uhr, wenn Jogi Scherbaum wieder zu den Instrumenten greift und mit Tanz- und flotter Unterhaltungsmusik für Stimmung sorgt.Zeitgleich begeistert das Akustik-Duo Gin & Tonic am gegenüberliegenden Seeufer/Hau’s am See seine Fans mit Liedern neuer Bands aber auch mit den unbekannteren Stücken weltbekannter Stars. Zum traditionellen Handwerkermarkt, einer tragende Säule des Festes, haben sich 110 Aussteller der verschiedensten Gewerke angemeldet. Sie werden die bunte Produktpalette an den vier bekannten Standorten bereithalten. Die ansässigen Gastronomen sowie der Angel- und Gewässerschutzverein sorgen dafür, dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.Weitere Infos bei der Tourist-Information Kell am See, Telefon 06589/1044, E-Mail: info@hochwald-ferienland.de oder www.hochwald-ferienland.de