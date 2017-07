Vandalismus auf Thalfanger Friedhof

Die Polizei Morbach sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem Unbekannte auf dem Friedhof des Zweckverbandes der 12 Gemeinden des ehemaligen Amtes Tronecken mehrere Grabstätten beschädigten. Das teilte die Polizei jetzt mit. Es wurden Pflanzen abgeknickt, herausgerissen und anschließend auf den Gräbern hinterlassen.



Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 100 Euro. Nach Angaben der Beamten handelt es sich nicht nur um eine Sachbeschädigung, sondern vorrangig um eine Störung der Totenruhe. Die Tat dürfte sich bereits in der Nacht des 6. Juli oder in den frühen Morgenstunden des 7. Juli ereignet haben.



Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion in Morbach unter Telefon 06533/ 9374-0 in Verbindung zu setzen.