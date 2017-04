Vermisster Teenager aus Morbach:Laura ist wieder da, Daniela wird noch vermisst

Die seit Sonntagabend vermisste 13-jährige Laura N. aus Morbach ist wieder da. Das Jugendamt Bernkastel-Wittlich hat sie am Donnerstag in Obhut genommen. Die ebenfalls seit Sonntag vermisste 14-jährige Daniela Spetling ist aber weiterhin verschwunden.Hinweise darauf, dass das Mädchen Opfer einer Straftat geworden sein könnte, gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Die Beamten hoffen jetzt, durch die Befragung von Laura mehr über Danielas Aufenthaltsort zu erfahren.Laut Polizei sind die beiden Mädchen zusammen unterwegs gewesen.Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein, bittet weiterhin um Hinweise unter Telefon 06781/568670 oder an die Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533/93740.