Volltrunkene Frau verletzt ihren Lebensgefährten mit Schere

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die 49-Jährige, bei der später ein Alkoholwert von fast 4,2 Promille festgestellt wurde, ihrem Partner am Freitagabend in den Oberarm gestochen. Bei dem 55-Jährigen seien «lediglich» 2,77 Promille gemessen worden, wie die Polizei es formulierte. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.