Von häuslicher Gewalt bis Einbruch

Er hat eine Scharnierfunktion zwischen Bürger und Polizei: Seit einem Jahr ist Achim Zender der Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Morbach. Manche kennen diesen Beruf auch unter dem Namen KOB - Kontaktbeamter. "Mein Vorgänger Friedhelm Schabbach hat mir ein sehr gut bestelltes Feld hinterlassen", sagt Zender.



Der Polizeihauptkommissar kennt die Region wie seine Westentasche. Mit 16 Jahren fing er bei der Polizei an, kam 1985 nach Morbach und arbeitete 30 Jahre im Schichtdienst. Zudem ist Zender bei den Freien Wählern, Ortsvorsteher von Morbach-Hoxel und ist Mitglied im Gemeinderat, im Kreistag und außerdem Beigeordneter der Einheitsgemeinde. Zender ist verheiratet und hat zwei Töchter. Wenn ihm die Ehrenämter noch Zeit lassen, geht er gerne in der Region wandern.



Als Kontaktbeamter ist er Ansprechpartner für die Bürger, zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitereien. "Dabei mache ich Vernehmungen, versuche auch zu vermitteln, um den Streit möglicherweise zum Ende zu bringen", sagt Zender.



Ein großes Thema sei leider die häusliche Gewalt. Solche Vorfälle würden immer häufiger gemeldet, im Schnitt zwischen 20 und 30 pro Jahr - bei einem Einzugsgebiet von etwa 18.000 Bürgern. "Ob es wirklich mehr Fälle sind - oder aber einfach nur mehr Fälle gemeldet werden, ist schwer zu sagen", sagt Zender. Durch die neuen Medien, E-Mail, Telefon, Internet, würden sich immer mehr Bürger bei der Polizei melden. "Wenn es Ärger in Familien gibt, dann ist das ein sehr sensibles Thema. In erster Linie entscheiden dann die Kollegen vor Ort, die dorthin gerufen werden. Schwierig wird es, wenn Kinder dabei sind", sagt Zender.



Im zweiten Schritt komme dann sein Tätigkeitsfeld. "Dann geht es darum, die Menschen zu vernehmen, Zeugenaussagen aufzunehmen," sagt der 54-Jährige. Dabei könne er auch auf seine Erfahrung in der Kommunalpolitik setzen. "Wenn man viele Leute kennt, ist mehr Vertrauen da. Das macht Vernehmungen gerade in diesem Bereich etwas leichter", erläutert Zender. Anschließend gelte es, etwa mit dem Jugendamt, der Interventionsstelle und gegebenenfalls der Staatsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen. Dabei falle ihm eine Koordinationsfunktion zu. "Es passiert oft am Abend, oder am Wochenende, häufig in Zusammenhang mit Alkohol. Von der Bedrohung bis zur tätlichen Auseinandersetzung ist es nur ein kleiner Schritt."



Seine Hauptaufgabenfelder sind daher Körperverletzung, Betrug und Beleidigung. "Die Kollegen im Schichtdienst haben dabei eigentlich den schwierigsten Part. Die müssen hin, die Streitparteien auseinander bringen, eventuell ein weinendes Kind versorgen - das ist alles sehr schwierig, weil sie vor Ort ad hoc entscheiden müssen, wofür sie aber auch sehr gut ausgebildet sind", sagt Zender. Erst danach komme er ins Spiel. Die Polizeiarbeit habe sich extrem verändert - durch die neuen Medien sei die Polizei leichter erreichbar. Das sei von Vorteil, weil so mehr Informationen in den Wachen zusammenlaufen.



Ein weiterer Schwerpunkt von Zenders Arbeit ist die Prävention. Besonders in der dunklen Jahreszeit würden die Zahl der Einbrüche zunehmen. Dazu werden Vorbeugemaßnahmen angeboten, unter anderem Info-Veranstaltungen, wie man sein Haus einbruchsicher machen kann. "Das wichrigste ist aber nach wie vor der wachsame Nachbar", sagt Zender. Und darauf sei auf dem Land immer noch Verlass. Für die Zukunft wünscht sich Zender, dass die Polizei-Inspektion Morbach erhalten bleibt und die Wache 24 Stunden am Tag besetzt bleibt. "Da ist mir eine Herzensangelegenheit", sagt er. Extra: ZUSTÄNDIGKEIT Die Polizeiinspektion Morbach ist zuständig für die verbandsfreie Gemeinde Morbach mit 19 Ortsbezirken und 11 000 Einwohnern, 19 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Thalfang mit 6000 Einwohnern mit Ausnahme von Malborn-Thiergarten und Dhronecken (Hermeskeil), den Ortsgemeinden Kleinich und Hochscheid aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mit 1000 Einwohnern. Insgesamt ist die PI somit für 18 000 Einwohner zuständig. Der Dienstbereich umfasst eine Fläche von 284 Quadratkilometern.