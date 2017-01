Wintereinbruch im Hunsrück und an der Mosel - LKW steht quer, sonst nur Blechschäden

Zwischen vor und hinterm Wald, so wie die Hunsrücker die Landschaft zwischen Mosel und Nationalpark einerseits und dem benachbarten Landkreis Birkenfeld auf der anderen Seite nennen, ging am Dienstagmorgen nichts mehr. Heftiger Schneefall machte viele Straßen für viele Stunden unpassierbar. Manche Ortschaften waren stundenlang von der Außenwelt abgeschnitten.



Wer zeitig zur Arbeit musste, hatte an diesem Dienstagmorgen Pech. Auf der B 327 zwischen Morbach und Thalfang hatte sich am Morgen ein LKW quergestellt, der ins Schleudern gekommen war. Die Straße war komplett blockiert, es kam zu kilometerlangen Staus. Erst zur Mittagszeit konnte der LKW mit einem speziellen Kran geborgen werden, um die Straße wieder freizumachen, meldete die Polizeiinspektion Morbach dem Trierischen Volksfreund. Neben diesem Vorfall habe es am Morgen zwei witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit Blechschäden gegeben.



Eine weitere Straße war ebenfalls dicht, aber ursprünglich aus einem anderen Grund. Die Kreisstraße 88 ist die einzige Zufahrt zum Windkpark Ranzenkopf. Auf ihr sollte bereits in der Nacht zum Dienstag ein Schwertransport mit Teilen für Windkrafträder entlangrollen, weshalb sie ohnehin gesperrt war. Der Transport konnte wegen des Schneefalls aber nicht weiterfahren. Die Straße blieb also noch am Vormittag gesperrt.



Weniger dramatisch war die Situation an der Mosel und in der Eifel. Die Polizeiinspektion Wittlich meldete nur einen kleinen Unfall. Dieser ereignete sich am Morgen gegen 7.15 Uhr auf der B 50 zwischen Platten und Zeltinger Kreisel. Ein Auto kam ins Rutschen, stellte sich quer, der nachfolgende Fahrer fuhr auf, weil er vermutlich nicht den nötigen Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden lag bei zirka 1300 Euro.



Im Bereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gab es am Morgen einen Unfall mit Blechschaden. Ansonsten würden die Autofahrer den Verkehrsverhältnissen angemessen fahren, meldete die Polizei.



Was des einen Pech, ist hingegen des anderen Glück: Denn am Wintersportzentrum Erbeskopf sind die Aussichten für den Skibetrieb positiv. Bereits am Wochenende startete dort die Saison, nachdem die Kunstschneeanlagen die Piste befahrbar gemacht haben. Nun kommt mit dem Schneefall der Montagnacht der nötige Nachschub der weißen Pracht.