Wittlicher Tafel - Sie bieten Essen für alle, denen es hilft

Wittlich Es gibt Institutionen, die sind existenziell wichtig. Dazu gehört die Wittlicher Tafel. Sie kann in diesem Jahr Zehnjähriges feiern: Seit dem 5. Dezember 2007 gibt es dieses unbürokratische Hilfssystem, das dennoch einen großen logistischen und persönlichen Einsatz vieler Ehrenamtler voraussetzt.Sie sammeln und sortieren seit zehn Jahren gespendete Lebensmittel, die dann am Ausgabetag von ihnen an nachweislich Bedürftige ausgegeben werden (der TV berichtete mehrfach). Es gibt alles vom Brot über Obst und Gemüse bis zu Milchprodukten. Manchmal wird auch Schulmaterial und Ähnliches gesammelt und weitergegeben. "Seitdem kommen wöchentlich zwischen 150 und 170 Kunden immer mittwochs zur Lebensmittelausgabe", zieht Anja Adam von der Verwaltung der Wittlicher Tafel beim Caritasverband Geschäftsstelle Wittlich, Bilanz: "Insgesamt wurden 2016 rund 1000 Personen, darunter 433 Kinder, aus 54 Gemeinden im Kreisgebiet mit Lebensmitteln versorgt. Der Anteil ausländischer Mitbürger betrug 68 Prozent, die meisten kamen aus Syrien."Wie das System funktioniert, weiß sie ebenso: Die Lebensmittel wurden wöchentlich von sechs Fahrerteams bei 37 Märkten und Bäckereien im gesamten Kreis abgeholt. Diese Unterstützer geben für das Projekt zuverlässig Waren ab, die dann nach Wittlich gebracht werden müssen. 13 500 Kilometer ist das Tafelauto in dieser Mission allein im Jahre 2016 gerollt. Das Wichtigste für das Funktionieren des Hilfsangebots sind die 97 ehrenamtlichen Helfer, die wöchentlich von Montag bis Mittwoch im Einsatz sind.Ihre Arbeit ist unbezahlbar. Dennoch braucht man laut Adam jährlich rund 50 000 Euro, um das Ganze zu finanzieren. Die Hälfte wird von den Kunden selbst finanziert. Denn sie zahlen ja pro Abgabetag einen symbolischen Beitrag in Höhe von zwei Euro je Erwachsener. Anja Adam: "Die anderen 50 Prozent müssen durch Spendengeld gedeckt werden. Die Tafel ist auch immer auf die finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen." Auch die Unterstützung vieler Firmen sei vonnöten. Generell sagt Adam: "Dinge verändern sich im Laufe der Jahre und so auch die Kundenzahl, die Antragsgründe." So sei aktuell der Anteil der ausländischen Kunden hoch. Und: "Dadurch, dass viele alleinstehende Personen einen Kundenausweis haben, hat sich die Gesamtzahl der Kunden, die wir versorgen, verringert."Im Zuge der Zunahme von Menschen auf der Flucht sei es anfangs zu Schwierigkeiten gekommen (der TV berichtete). Das sei nun vorbei. "Die Anfangsschwierigkeiten sind beseitigt, die meisten der Kunden können sich mittlerweile sehr gut verständigen und kommen - bis auf wenige Ausnahmen - auch mit unseren Lebensmitteln zurecht." Der größte Anteil der Kunden komme nach wie vor aus Wittlich.Infos zur Wittlicher Tafel: Anja Adam, Caritasverband, Telefon 06571/95633819 oder E-Mail adam.anja@caritas-wittlich.de