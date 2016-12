Zwei Verkehrsunfälle auf eisglatten Straßen bei Morbach - Keine Verletzten

Wie die Polizei mitteilt, war ein 64-jähriger Autofahrer gegen 1.55 Uhr auf der B 327 unterwegs, als er beim Abbiegen auf die K 99 in Richtung Odert infolge von Glatteis von der Fahrbahn abkam. Der Wagen krachte gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.



Gegen 4.20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die B 327 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Morbach. Kurz hinter einer langgezogenen Linkskurve, zwischen den Anschlussstellen Hundheim und Wenigerath kam das Fahrzeug infolge von Glatteis nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und kam etwa 20 Meter in dem umzäunten Weidegelände zum Stehen.



Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden dieses Unfalls beläuft sich inklusive defektem Weidezaun auf etwa 6.000 Euro. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt, so die Polizei.



Aufgrund der Straßenverhältnisse waren die Streufahrzeuge seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.