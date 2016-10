Auf den Spuren eines mysteriösen Politikers - Der Jakob-Maria-Mierscheid-Weg bei Morbach

volksfreund.de/fotos

Heinzerath. Bevor die Wanderung startet, lohnt sich ein Gang in die Kirche. Denn die Heinzerather Kapelle am Startpunkt der Traumschleife "Jakob-Maria-Mierscheid-Weg" ist ein echtes Kleinod: Sie ist über 500 Jahre alt, hat einen kunstvoll verzierten Altar und überrascht den Besucher beim Eintritt mit gregorianischen Chorälen. Die Heinzerather Edwin Hartmann und Josef Schmitz haben die Anlage installiert, um dem Wanderer eine besinnliche Atmosphäre zu bieten (der TV berichtete am 20. Juni).Wer sich dann auf den Wanderweg einlässt, hat nicht nur eine 14 Kilometer lange Strecke mit malerischen Hunsrücklandschaften vor sich, sondern auch eine kleine Tour durch die bundesrepublikanische Geschichte, gewürzt mit teils humorigen, teils skurrilen Streckenpunkten. Schließlich ist das Thema dieses Weges der fiktive Abgeordnete Jakob Maria Mierscheid. Und damit hat der Wanderweg ein Alleinstellungsmerkmal in der Palette der mittlerweile 111 Traumschleifen zwischen Rhein und Mosel, die sonst immer geografischen Besonderheiten gewidmet sind.Die Person des Jakob Maria Mierscheid wurde 1979 von den SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Würtz und Karl Haehser erfunden. Seitdem tauchen immer wieder Eingaben und Schriften dieses Bundestagsabgeordneten auf, deren Verfasser freilich andere sind, die im Hintergrund bleiben. Mierscheid gilt als typischer "Hinterbänkler", der immer wieder skurrile Vorschläge gemacht hat - von der Morbacher Magnet Magistrale bis zur Olympiade im Hunsrück. Das war dem Deutschen Wanderinstitut bei der Zertifizierung des Weges 61 Erlebnispunkte wert. Warum startet die Strecke ausgerechnet in Heinzerath? Das verrät Verena Kartz von der Tourist-Info in Morbach: "In dieser Gegend soll Mierscheid seine Lieblingsbank gehabt haben, von der er über den Hunsrück blicken konnte."Und als in der Einheitsgemeinde die Idee aufkam, einen Wanderweg zwischen Elzerath, Heinzerath und Merscheid zu entwickeln, lag Mierscheid als Namensgeber nahe. Wandert man den Weg entlang, so finden sich insgesamt 14 Stationen mit ausführlichen Text-Tafeln, die über Episoden im Leben des geheimnisumwitterten Politikers informieren. Die Tour führt durch den Bereich der Gemarkungen Elzerath, Gonzerath, Heinzerath und Merscheid am Rande des Haardtwaldes. Schattige Wälder wechseln sich mit offenen Landschaften ab, die außergewöhnliche Weitblicke bieten. Ein besonderer Punkt ist der große Findling-Fels "Graue Lei", Es gibt auch mehrere Rastmöglichkeiten und mit kunstvoll gestalteten Holzbänken und -tischen, die der Morbacher Schreiner Holzkünstler Franz-Josef Nau gestaltet hat. Besondere "Mierscheid"-Spezialitäten sind die Wegstrecke "Morbacher Magnet Magistrale" am Heinzerather Wasserwerk. Diese "MMM" soll, so Mierscheids Plan, die 19 Ortsbezirke der Gemeinde umweltfreundlich miteinander verbinden. Es gibt auch einen speziellen Froschteich zu sehen, der nach Mierscheids Angaben für die Austragung der Olympischen Spiele in Morbach angelegt worden. Auch eine Zwergensammlung, genannt "Franzis Zwergenwald" bereichert das Angebot. Dort können Menschen nicht mehr genutzte Gartenzwerge in aller Würde entsorgen.Die Texte der einzelnen Tafeln sind einem Buch über Jakob Maria Mierscheid entnommen, gewissermaßen also authentisch, wie Ralf Becker von der Gemeindeverwaltung augenzwinkernd versichert: "Der Wanderweg ist gewissermaßen ein Geschenk an Jakob Maria Mierscheid, der mit Edgar Reitz zweifellos der größte Sohn Morbachs ist."Länge: 14,9 km; Profil: leicht; Gehzeit: 4,5 Stunden; Saison: ganzjährig - außer bei Schnee und Eis; Erlebnispunkte: 61; Offizieller Startpunkt: Gasthaus "Zur Brieschmühle", Brieschmühle 1; weitere Startpunkte (über Zuwege): Parkplatz am Dorfplatz in Gonzerath, Oberdorf, Parkplatz am Gemeindehaus in Merscheid, Parkplatz beim Gasthaus Schmitt - A nettes Wirtshaus, Elzerath. hpl