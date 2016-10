Haag bei Morbach feiert: Wenn im Dschungel Discofox getanzt wird

Giraffen und Schlangen bewegen sich, Tierstimmen des Dschungels erklingen, düsteres Licht herrscht in der Mehrzweckhalle. So startet im Morbacher Ortsbezirk Haag am Samstag, 5. November, zum elften Mal das Kirmeswochenende. „Die Dschungelparty ist unser Alleinstellungsmerkmal“, freut sich Joachim Thömmes, der mit Musik- und Sportverein die Kirmes organisiert. Dazu legt DJane Flummi die Hits von früher und heute auf. Weinlaube und Cocktailbar locken diejenigen, die es etwas gemütlicher und leiser haben wollen.



Was den Tanzlehrer aber noch viel mehr freut, ist der zweite große Discofox-Tanz- und Showtag am Sonntag, der bereits um 12.30 Uhr mit der Abnahme des Discofox-Tanzabzeichens beginnt. Höhepunkt wird der Auftritt des Discofox Welt- und Europameisters und aktuellem Deutschen Meister Igor Pokasanew aus Düsseldorf mit seiner neuen Tanzpartnerin Maria Dortmann ab 15.15 Uhr. Die beiden kommen direkt von der Welttanzgala aus Baden-Baden nach Haag. Darauf ist Joachim Thömmes besonders stolz, denn: „Früher war der Kirmessonntag ein regelrechtes Auslaufmodell. Das hat sich erst geändert, als wir im letzten Jahr auf die Tanzshow gesetzt haben.“



Discofox sei doch wieder im Kommen, weiß der Tanzlehrer. Das ist ein Sport, der für alle Generationen Spaß, Unterhaltung und Fitness bringt. Kinder ab 14 Jahren erlernen bereits diesen Tanz. Ältere Ehepaare können wieder etwas zusammen unternehmen.



„Sport, Musik, Geselligkeit, das ist große Tanzkultur auf dem Dorf“, schwärmt Thömmes, der nicht nur in der Dschungelnacht, sondern auch beim Tanz in der Dschungelhalle am Sonntag bis zu 500 Besucher erwartet.

Weitere Tanzprominenz, wie das Turniertanzpaar aus Trier Nora Mergener und Thomas Pfeiffer mit Rumba, Jive und Chachacha, und der Auftritt der Deutschen Meister im Rock’n Roll, Tobias Bludau und Michelle Uhl aus Mannheim veredeln den Kirmessonntag. Aus dem saarländischen Thalexweiler kommt die Formation Filou. Sie sind Saarlandmeister. Den langsamen Walzer, Quick-Step und Tango repräsentieren Rafael und Dr. Eva Ewers aus Hermeskeil. Zwischen den Auftritten unterhält Michael Lorse mit Musik für alle, die selbst die Sohle schwingen wollen.

Extra Samstag, 5. November: 11. Dschungelparty in der urig geschmückten Mehrzweckhalle;

Sonntag, 6. November: 12.30 Uhr: Abnahme des Discofox Tanzabzeichens in Bronze und Silber, 14 Uhr: Ehrung der Teilnehmer; 15.15 Uhr: Auftritt Weltmeister Igor Pokasanew und Maria Dortmann, 16 Uhr: Rumba und Jive mit den Tänzern Nora Mergener und Thomas Pfeiffer, 16.45 Uhr: Rock’n Roll mit Tobias Bludau und Michelle Uhl, 17.15 Uhr: Showtanzgruppe Filou, 17.45 Uhr: Quick-Step und Tango mit Rafael und Dr. Eva Ewers; dazwischen Discofox-Tanz mit Alleinunterhalter Michael Lorse; Montag, 7. November: 15 Uhr: Kinderspielnachmittag, 19 Uhr: Livemusik „Die Band“. doth