Morbacher Gewerbeschau: Betriebe der Region präsentieren sich am Wochenende (Video)

Mehr zum Thema

Handel, Handwerk, Dienstleistung und Tourismus, alle ortsansässigen Branchen sind am Wochenende in der Morbacher Baldenauhalle vereint. Am Samstag ist die 11. Gewerbeschau von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Rund 40 Aussteller wollen zeigen, was sie drauf haben, so der Slogan des Gewerbe- und Verkehrsvereins. Bei der letzten Präsentation vor drei Jahren waren rund 10 000 Besucher gekommen.